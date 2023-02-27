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Fotoğraf: Irna
FelaketTürkiye

İzmir'de deprem oldu

1 saat önce

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü AFAD 4,1, Kandilli ise 4,0 olarak açıkladı.

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İzmir'in Foça ilçesi açıklarında saat 21.22 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 4,1 büyüklüğünde kaydedilen depremin 14,5 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,0 ve derinliğini 6,9 kilometre olarak duyurdu.

İzmir Valisi: Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi ulaşmadı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Twitter hesabından depreme ilişkin yaptığı açıklamada, can ve mal kaybı olup olmadığına dair bir bilginin kendilerine ulaşmadığını belirterek, "İlimiz Foça merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Can ve mal kaybı olduğuna dair bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

DW/BK,TY

 

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