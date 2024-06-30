İzmir Torbalı'da patlama

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantada sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana geldi. Bakan Yerlikaya, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğünü bildirdi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir binanın zemin katında sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Bugün İzmir Torbalı'daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir lokantada ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama" meydana geldiğini belirterek, 4 kişinin öldüğünü, 35 kişinin de yaralandığını bildirdi. Konuya ilişkin tahkikatın devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya, patlama anına ilişkin bir video da paylaştı.

Yerlikaya daha sonra yaptığı açıklamada ise can kaybının ve yaralı sayısının arttığını bildirdi. "Maalesef 1 vatandaşımız daha hayatını kaybetmiş, vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 5'e yükselmiştir. 57 vatandaşımız da yaralanmıştır" diyen Yerlikaya patlama meydana geldiği yeri de "Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi" olarak düzeltti.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada patlama ile ilgili olarak Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirtti.

Patlama sonucu toplam 11 ibinada hasar meydana geldi Fotoğraf: Kadir Özen/DHA

DHA'nın aktardığına göre, Barış Manço Caddesi'nde şırdan satışı yapılan iş yerinde saat 15.00 bularında patlama meydana geldi. Patlamanın yaşandığı bina ile çevredeki 10 binada hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Durumu hafif olan yaralılardan bazıları kendi imkanlarıyla hastaneye gitti, diğerleri ise gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Patlamanın olduğu bölgede bugün semt pazarı kurulduğu, lokantanın pazar güzergahı üzerinde olduğu için patlamadan etkilenenlerin sayısının fazla olduğu bildirildi. Patlamanın meydana geldiği binada arama-kurtarma köpekleriyle arama yapılıyor.

DW, DHA/JD, HT

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