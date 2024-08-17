İzmir Karşıyaka'daki yangın felaketinde üçüncü güne girildi

İzmir Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos akşamı çıkan yangın rüzgârın de etkisiyle yayıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre yangında 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi.

İzmir'e gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınla ilgili bilgi aldıktan sonra Seyirtepe mevkisinde açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı dün gün boyunca Türkiye genelinde 72 yangının çıktığını, bunlardan 45'inin kontrol altında olduğunu, 27'sine ise müdahalenin devam ettiğini söyledi.

Yumaklı, İzmir Karşıyaka'da Perşembe günü saat 21.10'da çıkan yangına sabaha kadar yaptıkları müdahale ile büyük yol aldıkları bilgisini verdi.

Karşıyaka'da dün saat 10.14'te başka bir yangın çıktığını ifade eden Yumaklı, "Her iki yangın da orman alanında başladı. Çıkış sebebi üç kişinin piknik amaçlı yapmış oldukları, yakmış oldukları bir ateşten maalesef. Birbirine yakın devam eden bu yangınlara 5 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personel sevk ettik. Burada özellikle Yamanlar mevkisinde konut alanına yakın olması hasebiyle 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi, bir evin de çatısına isabet eden bir ateş parçası sebebiyle yangın çıktı ancak itfaiye tarafından söndürüldü" dedi.

İzmir Yamanlar'da orman yangını gece saatlerinde de sürdü Fotoğraf: Idil Toffolo/IMAGO

"Yerleşim yerlerini tehdit edecek bir unsur yok"

Bölgedeki yangının rüzgârın şiddetine göre zaman zaman baskılandığını, zaman zaman da alevlenebildiğini aktaran Yumaklı, "Arkadaşlarımız gerekli tedbirlerini aldılar. Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edecek herhangi bir unsur yok burada. Üçüncü yangın İzmir Ödemiş'te, Beydağı'nda iki çocuğun otluk alanda sigara içerken çıkarmış oldukları yangın maalesef. Bunlar da gözaltına alındı" diye konuştu.

Bölgedeki rüzgârın kararsız olduğunu ifade eden Yumaklı, "Çok şükür şu ana kadar bütün bu yangınların tamamında herhangi bir can kaybı yok. Tabii ekosistemdeki canlıları artık bahsetmiyorum. Onlar için gerçekten son derece üzgünüm. Bu yangına da 3 uçak 1 helikopter, 10 kara aracı 63 personel sevk etmiştik. Bunun da enerjisi şu an için düşürülmüş vaziyette" dedi.

Aydın'ın Didim ilçesindeki yangının kırsal alanda başlayıp ormana yayıldığını belirten Yumaklı, yürütülen çalışmalarla alevlerin enerjisinin düşürüldüğünü aktardı.

İzmir Karşıyaka'daki yangın yerleşim yerlerine sıçradı Fotoğraf: Depo Photos/abaca/picture alliance

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangının kendilerini endişeye sevk ettiğini aktaran Yumaklı, "Buradaki yangın kırsal alanda çıktı ve ormana sirayet etti. 2 uçak, 3 helikopter, 30 kara aracı, 168 personel sevk ettik. Daha sonra arkadaşlarımız buraya çok yoğun bir şekilde müdahaleye başladılar ama hakikaten bayrak direklerini bile sağa sola savuracak nitelikte inanılmaz bir rüzgâr vardı ve maalesef arkadaşlarımızı çok zorluyor. Şu anda belli bir savunma hattı oluşturdular. Burada tutmaya çalışıyorlar"

Muğla Milas, Karabük Safranbolu ve Ovacık yangınlarının enerjilerinin düşürüldüğünü kaydeden Yumaklı, "Çok büyük bir aksilik olmazsa bunlarla ilgili de güzel haber vermek istiyoruz" diye konuştu.

Yumaklı "Çok düşük nem, çok yüksek şiddette rüzgar ve yüksek sıcaklık, yüksek derecede sıcaklık var. Mümkünse, olabiliyorsa, kapalı alanların dışında bir ateş yakılmasın. Evinizin dışında, iş yerinizin dışında bir ateş yakmayın. Bir çakmak bile yakmayın" dedi.

Bolu'da anızdan kaynaklı bir yangın çıktığını ve rüzgâr nedeniyle çok hızlı yayıldığını dile getiren "Bu yangını çıkartanlar daha doğrusu başlatanlar gözaltında şu anda" dedi. Yumaklı İzmir'deki yangını çıkaran üç kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiğini, İzmir Ödemiş'te iki, Bolu'da dört kişinin gözaltına alındığını söyledi.

DW / EC,ET

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