İzmir: İki kişinin öldüğü elektrik akımı davasında 2 tahliye

İzmir'de iki kişinin hayatını kaybettiği elektrik kaçağıyla ilgili davada iki tutuklu sanık tahliye edildi. Mağdur aileler karara tepki gösterdi.

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz'daki sağanak yağış sırasında iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesine ilişkin davada iki sanık tahliye edildi.

Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın yaşamlarını yitirmesine ilişkin hem İZSU hem de GDZ Elektrik'ten 13 kişinin tutuklu, toplam 42 kişinin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan yargılandığı davanın ikinci duruşmasının üçüncü günü İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Açıklanan ara kararda, 13 tutuklu sanıktan 11'inin tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanıklar İZSU Kanalizasyon Daire Başkanlığı'nda Şube Müdürü Ömer Karabilgin ve İZSU Kanalizasyon Müdürü Barış Koç'un tahliye edilmelerine, tutuksuz sanıklardan Deniz Sural, Gürsel Arıcı, Tahsin Erdoğan, Abdülkadir Satık, Alper Doğan, Koray Arif hakkında adli kontrol şartının kaldırılmasına ve yurt dışı yasağı konulmasına karar verildi.

Ayrıca, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve önceki dönem İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu hakkında devlet memuru olmalarından dolayı dosyalarının ayrılması ve adli kontrol şartlarının kaldırılması kararlaştırıldı.

Duruşma 6 Mart'a ertelendi

İnanç Öktemay'ın yeğeni Berfin Öktemay'ın davaya katılma talebinin reddine, Demircan AŞ'nin yetkilisi Cenan Demircan hakkında verilen takipsizlik kararının kaldırılması ve soruşturma açılması için Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 6 Ocak tarihinde bölgede keşif işlemlerinin yapılmasına ve o tarihe kadar delillerin karartılmaması ve gerekli önlemlerin alınması için AYKOME'ye yazı yazılmasına, yurt dışında olması nedeniyle dinlenemeyen tanığın olay mahallinde dinlenmesine, Özge Ceren Deniz'in öldüğünde nereye bastığının tespiti için bilirkişi raporunun hazırlanmasına da karar verildi. Duruşma 6 Mart 2025 tarihine ertelendi.

"En ağır cezayı alsınlar"

Duruşmanın ardından Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın aileleri adliye önünde açıklama yaptı.

Açıklamada konuşan ailelerin avukatı Ayşe Sarıçiçek, "Ara kararla 13 tutuklu sanıktan iki tutuklu sanık Ömer Karabilgin ve Barış Koç, devlet memurları olduğu gerekçesiyle dosyaları tevhik edilmesi sebebiyle tahliye edilmişlerdir. Maalesef hem İZSU hem de GDZ Elektrik kendi üstlerine düşen görevi yerine getirmemişler ölüm olay mahalinde göz göre göre ben geliyorum demiş. Hem İZSU hem GDZ Elektrik çalışmalarında birbirleriyle koordineli çalışsalardı bu ölümler yaşanmazdı. Biz bu ölümde sorumluluğu olan herkesin en ağır cezaları almasını istiyoruz" dedi.

Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi ise, "GDZ Elektrik ve İZSU'nun ihmalleri sonucunda çocuğum katledildi. Yaşasaydı şu an okulunda olacaktı. Adaletin tecelli etmesini bekliyorum. GDZ Elektrik ve İZSU suçu birbirlerine atarak işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Türk adaletinin gerçek cezayı vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DW, ANKA/KA, TY

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