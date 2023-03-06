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Fotoğraf: FEYYAZ BOZKURT/Saadet Partisi
PolitikaTürkiye

İYİ Parti'yi masaya döndüren 22 saat

Kıvanç El
4 saat önce

Geçen hafta yapılan toplantıda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek masadan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener 22 saatlik bir trafiğin ardından yeniden masaya döndü. Peki, bu süreçte neler yaşandı?

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"Millet İttifakı"nın 2 Mart'taki toplantısı sonrası başlayan ayrılık krizi çözüldü. Ankara'da yürütülen 22 saatlik olağanüstü trafik sonucu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masaya döndü. Altılı masa toplantısından da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve "5+2 cumhurbaşkanı yardımcılığı" formülü çıktı.

İYİ Parti'nin 2 Mart'taki toplantının ardından 3 Mart'ta masayı terk etme kararı almasının ardından altılı masada yer alan tüm parti kurmayları masanın devam edilebilmesi için yoğun çaba sarf etti. Her ne kadar karşılıklı suçlayıcı ve sert ithamlar olsa da hem CHP kurmayları hem de  İYİ Parti'de kurmaylar, diyaloğu hiç koparmadı. Bu süreç de Akşener'in masaya dönmesi ile sonuçlandı.

Geri adım atılmadı

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre 5 Mart Pazar günü partiler arasında yoğun bir ikna trafiği yaşandı. CHP, Saadet Partisi ve DEVA kurmayları başta olmak üzere İYİ Partililer ile görüşmeler gerçekleşti. Ancak ne Meral Akşener, "Aday anket ile belirlenmeli, anketlerde İmamoğlu ve Yavaş çıkıyor" görüşünde ne de Kılıçdaroğlu'nun adaylık fikrinde bir değişim olmadı. Bu nedenle "Üçüncü yol" arayışlarına gidildi. 

Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş Akşener'i ziyaret etti
Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş Akşener'i ziyaret ettiFotoğraf: IYI Party

 İYİ Parti'ye teklif

CHP'de grup başkanvekilleri ve genel başkan yardımcıları 5 Mart Pazar saat 17:00 sıralarında yaşanan aday krizinin çözülmesi için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edilmesi önerisini getirdi. Böylece adaylıkları süresinde görevleri başında da kalabileceklerdi.

Kılıçdaroğlu, öneri üzerine İmamoğlu ve Yavaş ile görüştü ve ardından da 4 partinin liderini aradı. Krizi bitirmesi amaçlanan bu fikir olumlu karşılanınca İmamoğlu 5 Mart'ı 6 Mart'a bağlayan gece yarısı Ankara'ya geldi.  

Gece yarısı 02:00 sularında Akşener ile İmamoğlu ve Yavaş görüşmek istedi. Cumartesi günü önce alınan sonra da CHP'den "İYİ Parti Genel merkezinde görüşmeyecekler" ifadeleri ile yapılan açıklama nedeniyle iptal edilen randevu zemin yoklandı. Akşener'in görüşmeye olumlu yanıt vermesi üzerine gece yarısı iki başkan Akşener ile görüştü. İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına sıcak bakan Akşener, kurullarında bunu değerlendireceğini söyledi. Akşener, "iki büyükşehir belediye başkanının seçim sürecinde aktif olmaları" ve "icracı pozisyonlarda bulunmasını" talep etti. 

Sabah saatlerinden itibaren temaslar sürdü. İmamoğlu ve Yavaş, İYİ Parti'de başkanlık divanı toplantısı öncesinde Akşener'i bir kez daha genel merkezde ziyaret etti. Daha sonra Akşener de Kılıçdaroğlu ve iki başkan ile Ankara'da bir otelde bir araya geldi. Saat 15:00 sularında biten bu sürecin ardından Akşener, masaya dönmeye karar verdi. Böylece 5 Mart'ta 17:00'de başlayan süreç 6 Mart saat 17:00'de olumlu sonuçlanmış oldu.

Masadaki tartışma nasıl aşıldı?

Millet İttifakı böylece 3 günlük krizi aşarak Saadet Partisi'nde genel merkezinde bir araya geldi. Altılı masada bu kez da "cumhurbaşkanı yardımcılıkları" konusu tartışmaya yol açtı. DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu kendi cumhurbaşkanı yardımcılıkları ile belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcılıklarının eş olarak tanımlanmasına karşı çıktı. 

Bulunan formül ile bu kriz aşıldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada geçiş süreci yol haritasına dair detaylar paylaşılırken İYİ Parti'yi yeniden masaya taşıyan İmamoğlu ve Yavaş için ayrı bir maddeye yer verildi. 3. maddede Millet İttifakı partilerin genel başkanlarının "cumhurbaşkanı yardımcısı" olacağı vurgulanırken 12. Maddede İmamoğlu ve Yavaş'a ayrı bir madde açıldı ve "Cumhurbaşkanının uygun görmesi halinde" yardımcı olacaklarına dair madde konuldu. Böylece liderlerin "cumhurbaşkanı yardımcılığı" kendi istemeleri halinde kurala bağlanırken belediye başkanlarının yardımcılığı ise "takdire" bağlandı. Bu sayede liderler ile başkanlar ayrıştırılmış oldu.

Kılıçdaroğlu konuşmasında belediye başkanlarına da değinmedi. Metinde ayrıştırılan cumhurbaşkanı yardımcılıkları yani "5+2 cumhurbaşkanı yardımcısı" formülü hayata geçmiş ve kriz aşılmış oldu. 

 Krizin aşılması sonrası basın toplantısı ile hem aday hem de cumhurbaşkanı yardımcıları atandı.

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