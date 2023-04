İYİ Parti'nin kurşunlanması: Hırsızlara ateş ettim

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanması olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli bekçi M.E., polise verdiği ifadede hırsızları korkutmak amacıyla ateş ettiğini söyledi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasının kurşunlanması olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheli polise ifade verdi. 39 yaşındaki inşaat bekçisi M.E.'nin ifadesinde parti binasını hedef almadığını inşaata gelen hırsızları korkutmak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Zanlının üzerinden ruhsatlı silah çıktığı ve Cuma günü akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiği belirtildi. M.E.’nin ifadesinde, inşaata gelen ve sayısını karanlık yüzünden kestiremediği üç-dört kişiyi korkutma amacıyla ateş ettiğini beyan ettiği kaydedildi. Zanlının, "Hırsızları korkutmak için ruhsatlı silahımı çıkararak havaya doğru ateş ettim. Silah sesini duyan şüphelilerin aşağı doğru hızla kaçtıklarını gördüm. Sabah olunca da uyamaya gittim” dediği belirtildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na Cuma sabahı TSİ 10.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Kurşun, parti binasının camına isabet etmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada olayın bir saldırıdan kaynaklanmadığının belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, "Yapılan alan çalışmasında; olayın, bölgede bulunan bir inşaatta meydana gelen hırsızlık girişimine karşılık, inşaatın bekçisinin hırsızları kaçırmak için ateş etmesi nedeniyle gerçekleştiği tespit edilmiştir. Hırsızların İYİ Parti İl Binası istikametine kaçması nedeniyle binaya tesadüfi olarak kurşunların gelmesine neden olmuştur. Şahsın olayda kullanmış olduğu bulundurma ruhsatlı silahı ile beraber yakalanması yapılmıştır" denildi.

Saldırı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte partinin il başkanlık binasını ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bina önünde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik çıkışlarına atıfta bulunarak, Erdoğan’a yönelik sert ifadeler kullanmıştı. Akşener, "Cumhurbaşkanı demem lazım ama cumhurbaşkanları böyle konuşmazlar. Recep Bey'in üçüncü tehdidi üzerine partimiz hem birinci kattan hem üçüncü kattan, bir eski içişleri bakanı olarak konuşuyorum, kurşunlanmıştır" demişti. İYİ Parti lideri, "Meral Akşener'i korkutacak adam daha anasından doğmadı. Korkmuyorum Recep Bey" diye konuşmuştu.

Olayın ardından AKP cephesinden hem saldırıya hem de Akşener’in sözlerine yönelik kınama gelirken; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu akşam saatlerinde "Saldırı ile ilgili fail yakalandı" açıklamasını yapmıştı.

Erdoğan, Akşener için ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart'ta katıldığı bir televizyon yayınında kendisini eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alarak "Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma" demişti.

DW,DHA/SÖ,HT

