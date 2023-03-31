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İYİ Parti İstanbul İl binasının etrafında polis güvenlik önlemi aldı Fotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

İYİ Parti'nin İstanbul'daki binasına saldırı

23 dakika önce

İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın kaçtığı bildiriliyor.

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İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na bu sabah TSİ 10.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Saldırganın silahından çıkan kurşun, parti binasının camına isabet etti. Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Polis inceleme başlatırken saldırganın kaçtığı öğrenildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, düzenlenen saldırı üzerine Genel Başkan Meral Akşener'in il başkanlık binasını ziyaret edeceği belirtildi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, silahlı saldırı ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı suçladı. Poyraz,  “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı tehdit dili sonrası meydana gelen bu saldırıyı millet vicdanına bırakıyoruz” dedi.

Ne olmuştu? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart'ta katıldığı bir televizyon yayınında kendisini eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alarak "Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma" demişti.

Genel Başkanı Meral Akşener de dün deprem bölgesi Adıyaman'da "Sayın Erdoğan da beni iyi tanır ki ben, bugüne kadar hiçbir tehdide pabuç bırakmadım. Demirden korksak trene binmezdik. Ben buradayım, adresim belli, evimizi bastınız adres belli, partimin adresi belli, çantam elimde, benim için Silivri soğuk değil; buyurun Recep Bey. Bu sinire gerek yok. Ben sana tavsiye edeyim, eskiden tanıyan biri olarak; papatya çayına devam" açıklamasını yapmıştı.

Saldırıya CHP'den tepki 

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da Twitter hesabından saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Öztrak, "Seçimlere 43 gün kaldı. Tehdit, şiddet yeniden sahnede. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan hain saldırıyı kınıyor, @iyiparti'ye geçmiş olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da saldırıyı kınadı. İmamoğlu, Twitter hesabından "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirken, faillerin bir an evvel adalete teslim edilmesi beklentimizin de altını çiziyorum" açıklamasını paylaştı. 

ANKA,DW/HS,CÖ

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