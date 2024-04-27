İYİ Parti Kurultayı: Seçim ikinci tura kaldı

İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda yeni genel başkanının belirlenmesi için yapılan seçimde hiçbir aday gereken çoğunluğu sağlayamadı. Meral Akşener, Kurultay'da Genel Başkan olarak son konuşmasını yaptı.

İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı bugün Ankara'da ATO Congresium'da yapılıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmadığı kurultayda yeni genel başkan seçiliyor.

TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Mehmet Tolga Akalın ve Günay Kodaz genel başkanlık için yarışıyor.

Seçimlerin ilk turunda 1178 delege oy kullandı. Yedi oy geçersiz sayılırken; Koray Aydın 472, Tolga Akalın 327, Müsavat Dervişoğlu 370, Günay Kodaz ise 2 oy aldı. Seçimde hiçbir adayın gereken salt çoğunluğu sağlamaması üzerine seçimin ikinci turuna geçildi.

İlk tur sonuçların açıklanmasının ardından Tolga Akalın adaylıktan çekildi.

İYİ Parti tüzüğüne göre, genel başkanlık seçiminde ilk iki turda salt çoğunluk gerekiyor. Buna göre, yaklaşık 1302 kayıtlı delegenin yarısından bir fazlasının oyunu alan, genel başkan seçilecek. Kurultayda, ilk iki turda aranan çoğunluk bulunamazsa üçüncü tura geçilecek. Üçüncü turda ise en çok oyu alan iki aday yarışacak ve en fazla oyu alan genel başkan seçilecek.

Meral Akşener'den veda konuşması

İYİ Parti'de genel başkanlık seçimlerin öncesinde partinin kurucu lideri Meral Akşener bir konuşma yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı olarak son konuşmasını yaptığını belirten Meral Akşener, siyasi hayatı boyunca aldığı tüm kararların arkasında durduğunu ve "gerektiğinde bedel ödemeyi" bildiğini söyledi.

Meral Akşener, İYİ Parti kurultayında veda konuşması yaptı Fotoğraf: DHA

Akşener konuşmasında 30 yıldır siyaset sahnesinde olduğunu hatırlattı. "Siyasi kariyerim boyunca; beni motive eden, tek bir şey vardı: O da tüm eğitim hayatım boyunca beni parasız yatılı okutan, milletimize bana büyük fırsatlar sunan, Cumhuriyetimize ve her geçen gün, tahrip edilen, devletimize karşı vefa borcumu ödemekti" ifadelerini kullanan Akşener, geçen 30 yıldaki mücadelesinde "Zihnim de vicdanım da hep çok rahat oldu" dedi.

"Verdiğim kararların hep arkasında durdum"

"Bugüne kadar verdiğim tüm kararların, aldığım tüm tutumların, üstlendiğim tüm sorumlulukların hep arkasında durdum, bugün de durmaya devam ediyorum" diyen Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimlerine "hür ve müstakil" olarak girme kararının da arkasında olduğunu vurguladı.

Akşener, "Seçim sonuçları doğrultusunda, aldığımız riskin elbette farkındaydım. İşte bu yüzden; bugüne kadar olduğu gibi, bugün de Türkiye'nin, alıştırılmış normallerinin dışında, sadece söz söyleme sırasında değil, bedel ödeme sırasında da en önde duruyorum. Bugüne kadar, her daim kimseden bir beklentim olmaksızın gerektiğinde, bedel ödemeyi bildim. Bundan dolayı da asla pişman olmadım. Nitekim bugün de pişman değilim" şeklinde konuştu.

"Ve bugün üzerime düşen, her şeyi yapmış olmanın huzuruyla, son kez karşınızdayım! Hiçbir hesaba, hiçbir pazarlığa, hiçbir sahtekârlığa girmeden, milletin sesini duyurmuş olmanın, mutluluğuyla son kez karşınızdayım!" diyen Akşener, İYİ Partili delegelere "Başarısızlığı ben aldım artık başarıyı siz yakalayacaksınız! Bedeli ben ödedim artık hesabı siz tutacaksınız!" diye seslendi. Akşener, "Allahaısmarladık" diyerek kürsüden indi.

31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin Türkiye genelindeki oy oranının yüzde 3,7 düzeyinde kalmasının ardından Meral Akşener, Olağanüstü Kurultay'da yeniden aday olmayacağını açıklamıştı.

Kurultay seyircisiz yapılıyor. Kurultay için salonun fiziki şartları ve kapasitesi öne sürülerek kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında salona izleyici alınmadı.

DW, ANKA/JD, SÖ

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