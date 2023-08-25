İYİ Parti: Hedef iktidar mı iktidara ortaklık mı?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin ardından sessizliğe bürünen İYİ Parti'de gözler 26 Ağustos Cumartesi günü Genel Başkan Meral Akşener'in Afyonkarahisar'da yapacağı açıklamalarda. Seçimlerin ardından tek konuşmasını partisinin kurultayında yapan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Afyonkarahisar'da gerçekleşecek açık hava etkinliğinde seçimlerden sonraki ilk halk buluşmasını gerçekleştirecek. İYİ Parti'de, Afyonkarahisar Valiliği'nin izniyle Kocatepe eteklerinde düzenlenecek açık hava toplantısına katılımın yüksek olması beklentisi hâkim. Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk başta kapalı spor salonunda düzenleneceğini duyurdukları buluşmanın Kocatepe'de açık hava toplantısı olarak değiştirildiğini ifade ederek, 81 ilden vatandaşları etkinliğe davet etti.

Akşener'in konuşmasında İYİ Parti'nin "iktidar" hedefi için izlenecek yol haritasının çerçevesini çizmesi beklenirken, bu konuşma öncesinde yaşanan İYİ Parti bağlantılı gelişmeler ve Cumhur İttifakı paydaşlarından gelen çağrılar dikkat çekiyor.

Akşener Erdoğan ile görüştü

26 Ağustos öncesinde Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yaptığı yönündeki haberler de dikkatlerden kaçmadı. T24'ün haberine göre; Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öğretmen eşi Ayşe Ateş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) İYİ Parti'nin Grup danışmanı olarak görevlendirildi. Ancak bu görev için Ayşe Ateş'in kadrosunun bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onay gerekiyordu. Bakanlık bu görevlendirmeyi yapmayınca Akşener, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i aradı. Habere göre, buradan da sonuç alınamayınca Akşener Erdoğan ile görüştü ve sorun çözüldü.



Adını vermek istemeyen, İYİ Parti içerisinde Akşener'e muhalif eski bir yönetici, bu görüşmenin "ilginç" olduğunu söylerken, "Basit bir atama gerekçesiyle cumhurbaşkanının aranması bana gerçekçi gelmedi. Başka konular görüşüldüğünü düşünüyorum" iddiasında bulundu. İYİ Parti'den bu görüşmeye ve içeriğine dair herhangi bir açıklama ise yapılmadı.

Akşener hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı

Bu görüşmeden hemen sonra ve 26 Ağustos konuşması öncesi dikkat çeken bir haber de yargıdan geldi. Akşener hakkında, gizli tanık beyanlarına dayandırılarak yedi yıldır devam eden "FETÖ soruşturmasında" savcılık, "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verdi. "Yağmur" kod adlı gizli tanık yedi sene önce "FETÖ'nün partilere sızmak istediğini bunun için Akşener isimli kişinin kullanıldığını" öne sürmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddia üzerine yürüttüğü soruşturmada dava açmayıp soruşturmayı kapattı.



İYİ Parti kurmayı bu karara ilişkin DW Türkçe'ye, "Bugüne kadar sonuçlandırılmaması yanlıştı. Baştan aşağı bir kara propaganda soruşturmasıydı" değerlendirmesini yaparken bu kararın tam 26 Ağustos öncesine denk gelmesine ilişkin soruya karşılık olarak ise "yorum yapma gereği duymadığını" ifade etti.

İYİ Parti'den ayrılan muhalif isimler ise bu kararın 26 Ağustos öncesi olmasının tesadüf olamayacağını savundu ve "İktidar İYİ Parti'ye bir mesaj veriyor. Bu mesaj MHP üzerinden başladı yerel seçime giderken de sürecek" yorumunu yaptı.



Muhalif bir kurmay da, İYİ Parti'den ayrılan Aytun Çıray'ın Cumhuriyet gazetesine yaptığı, "Kılıçdaroğlu'na seçimi Akşener'in masadan kalkması kaybettirdi. Bu hamle seçimi kim kazandıysa ona yaradı" açıklamalarını hatırlatarak, buna parti yönetiminin sessiz kalmasının da dikkat çekici olduğu yorumunu yaptı.

MHP ve AKP'den gelen açıklamalar

Bu gelişmeler öncesinde de MHP ve AKP'den dikkat çekici açıklamalar geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Partililere yerel seçimde "komşu olmayı" yani ittifak yaparak seçimde iş birliği yapmayı teklif etti. Bahçeli, 2019 yılında da İYİ Partililere "yuvanıza dönün" çağrısı yapmıştı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bahçeli'nin Ağustos ayı ortasında yaptığı son çağrıyı "Ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de de buluşmaya davet ediyoruz" sözleriyle geri çevirdi.



AKP'den de Bahçeli'nin ittifak çağrısına ilişkin dikkat çeken bir yorum geldi. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İYİ Parti'nin yeri PKK ve FETÖ'nün yanı değildir. Bir siyasi parti artık belirli bir süresi geçmiş, aktörleri belli olmuş ve tamamen de başka bir siyasi partinin arkasında piyon olmuş bir partinin söyleyeceği sözün vatandaşın nezdinde karşılığı olmaz" diyerek destek verdi.



Karşılıklı açıklamalar sürerken bu sefer İYİ Parti içerisinden MHP'ye yeni bir çağrı geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, "üçüncü yolu kuralım" çıkışı yaparken milliyetçilerin birleşmesi gerektiği yönünde görüşlerini kamuoyuna açıkladı. Ancak bu çağrı MHP tarafından reddedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP'yi yok sayarak -milliyetçilik üzerinden- üçüncü bir siyasi yol inşa etmeye çabalamak, deniz üzerinde yürümekten farksızdır" görüşünü dile getirdi.



Tüm bu açıklamalar karşısında İYİ Parti lideri Meral Akşener sessizliğini korudu. Akşener'in Afyon'daki açık hava etkinliğinde bu tartışmalara dair bir mesaj vermesi bekleniyor.

"İttifaklara dair iddialar asılsız"

Hem bu gelişmeler hem de MHP ve AKP'den gelen açıklamalar ışığında İYİ Parti'den ayrılan muhalif isimler partinin "Cumhur İttifakı'na yakınlaşacağını" iddia ediyor.

Parti içerisinde bir kesim ise CHP ile iş birliğinin belli alanlarda sürmesinden yana. DW Türkçe'ye bilgi veren üst düzey bir kurmay, İYİ Parti'nin özellikle yerel seçimlerdeki kritik rolünün her kesim tarafından görüldüğünü belirtiyor. Bu nedenle AKP'nin de MHP'nin de CHP'nin de kendileri ile yol yürümek isteyeceğini savunan kurmay, "İYİ Parti iktidar hedefi ile tek başına yola çıkacak. Kimseyle bugünden bir pazarlığa girip 'gelin ittifak yapalım' demeyeceğiz. Cumhur İttifakı'nda da Millet İttifakı'nda da yer alacağımız yorumları asılsız. İttifaklara dair bir karar yok" yorumu yapıyor.

Kendilerinin bir ittifak görüşmesi yapmayacaklarını ancak görüşmek isteyenlere hangi parti olursa kapılarının açık olacağı da parti yöneticileri tarafından ifade ediliyor. İYİ Parti'de iktidar partisi AKP ile yol yürünmesi gerektiğini savunanlar da var. Bu isimler bu söylemlerini "Ülkeyi beş yıl yönetecek iktidarla ortak hareket edilirse atılacak yasal adımlarda etkin olabiliriz" sözleriyle gerekçelendiriyor. İttifak ve iş birlikleri konusunda şu ana kadar Meral Akşener'den yapılmış herhangi bir açıklama ise yok.

Ankara ve İstanbul tutumu ayrı olabilir

Yerel seçimlere giderken İYİ Parti'deki ana hedef ittifaksız 81 ilde kendi adayı ile seçimlere girebilmek. Ancak burada İstanbul, Ankara, Antalya, Adana gibi büyükşehirlerde farklı yol izlenebileceğinin de altı çiziliyor. Bunun gerekçesi olarak da parti kurmayları, yeniden aday gösterilmeleri ihtimali bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti yönetiminde ve tabanında sevilen isimler olmasını örnek gösteriyor. Ayrıca seçimler öncesinde bu isimlerin "cumhurbaşkanı adayı" olarak dahi dillendirildiği hatırlatılarak, "Cumhurbaşkanlığına onay verilen isimlerin belediye başkanlarına onay verilmemesinin çelişki olacağı" yorumları da yapılıyor.

Ancak İYİ Parti'de bugünden bir destek açıklaması yapılmayacak ve öncelikli olarak CHP'deki kongre süreçlerinin tamamlanması ve adayların resmen belirlenmesine dair süreçlerin başlaması beklenecek.

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