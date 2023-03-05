İYİ Parti: Ersan Şen'i istişare için çağırdık

"Teklif gelirse aday olurum" şeklindeki sözlerinin ardından Meral Akşener tarafından arandığını söyleyen Ersan Şen'le ilgili İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "istişare amacıyla davet ettik" denildi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Habertürk televizyonunda katıldığı yayında Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan hukukçu Ersan Şen'in "istişare amacıyla" partiye davet edildiğini açıkladı.

Zorlu Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Bir TV yayını sırasında Sn. Ersan Şen’in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir" ifadelerini kullandı:

Ersan Şen, Millet İttifakı'nda son gelişmelerin değerlendirildiği canlı yayın sırasında, "İYİ Parti teklif ederse aday olur musunuz?" sorusuna, "Tereddütsüz. Karşılık varsa, yüce millet istiyorsa, karşılıksız bırakmayız. Millet çoban ateşini yakarsa uzak durmayız" yanıtını vermişti.

Program devam ederken, Ersan Şen, İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından reklam arasında arandığını söyledi. Şen, "Akşener, 'Bunda ciddi misiniz’ dedi, 'Ciddiyim' dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"5'li masadan" ilk ortak açıklamada

Cumartesi günü ilk kez Meral Akşener olmadan toplanan Millet İttifakı'nda, 5 liderin görüşmesinin ardından yapılan ortak açıklamada, "Aynı istikamette çalışmalara devam edeceğiz" denildi.

5 saat süren toplantı sonrası yayınlanan ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Bizler, yola çıktığımız ilk günden beri ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile bir süreç yürütüyoruz. Yeni bir dönemin şafağında olduğumuzun bilinciyle; bu topraklarda umudu yeniden yeşertecek ve güzel ülkemizde insan onuruna yaraşır hayat şartlarını hep birlikte tesis edeceğiz. Düne ve bugüne sıkışmadan, 'Yarının Türkiye'sini inşa ve ihya etmekte kararlıyız. Bizler, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz."

"Hedefimiz; kaybedeni olmayan bir zaferdir" denilen ortak açıklama şöyle devam etti:

"Bu çerçevede; bir önceki toplantımızda karara vardığımız gibi, 6 Mart Pazartesi günü tekrar Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Ortak bir anlayışa ulaştığımız 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda nihai açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız."

Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüz sürüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SP Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantı sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Türkiye'mizin bütün renklerini birleştirerek gerçek anlamda demokrasi, adalet ve huzuru getirmek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ederim. Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor" dedi.

DW,DHA / GY,ET