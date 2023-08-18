İYİ Parti: Akşener 26 Ağustos'ta ne mesajlar verecek?

İYİ Parti'de Haziran ayında düzenlenen kurultayın ardından gözler şimdi 26 Ağustos'ta Genel Başkan Meral Akşener'in yapacağı açıklamada.

Mayıs ayındaki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde beklentilerin altında kalan İYİ Parti, Haziran ayındaki kurultayında parti yönetiminde değişikliklere gitmişti. Akşener, seçimler sonrası Afyon'da gerçekleştireceği ilk halk buluşması için ise Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun Yunan kuvvetlerine karşı 1922 yılında başlattığı Büyük Taarruz'un yıldönümü olan 26 Ağustos'u seçti.

Akşener'in Afyon'da ne mesajlar vereceği, ittifaka devam edip etmeyeceği şu sıralar Ankara kulislerini meşgul eden başlıca konu. DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre ise Akşener merakla beklenen bu konuşmasında ittifakı tamamen dışlayan veya bitiren bir açıklama yapmayacak. Parti kurmayları, Akşener'in ittifak ortaklarını "kırmayacak" bir dil kullanacağını ve "muhalif kesimdeki hayal kırıklıklarını tamir edecek bir konuşma" yapacağını ifade ediyor.

"Tamir etmemiz gereken kırgınlıklar var"

CHP ile 2019 yılında yerel seçimlerde yaptığı ittifakta İstanbul başta olmak üzere Ankara ve Adana gibi büyükşehirleri muhalefetin kazanmasında büyük rol oynayan İYİ Parti, 2024'te yapılacak yerel seçimlerde nasıl hareket edeceği en çok tartışılan partilerin başında geliyor.

İttifak konusunda henüz görüş birliğinin bulunmadığı partide yerel seçim stratejisine ilişkin farklı fikirler tartışılıyor. Partinin önde gelen isimleri ise şu aşamada önceliğin ittifak modellerini konuşmak olmadığını söylemekle birlikte kapıları da tam olarak kapatmıyor. DW Türkçe'ye bilgi veren üst düzey bir parti kurmayı, "Genel başkanımızdan 26 Ağustos'ta 'ittifak bitti' veya 'ittifak yapacağız' gibi bir açıklama beklenmesin. Aynı şekilde 'Cumhur İttifakı'na katılıyoruz' gibi bir açıklama da beklenmesin" dedi. Genel Başkan Akşener'in Afyon'da Cumhur İttifakı'nın politikalarına karşı net bir çizgi çizeceğini belirten üst düzey partili, bugünden ittifakta yer alınacağı ya da alınmayacağına dair bir açıklamanın "siyasi intihar" olacağını da sözlerine ekledi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: ANKA

"Sokağa çıktığımız zaman kendi tabanımızdan ya da başka partilerden bizlere de tepki var. Tamir etmemiz gereken kırgınlıklar var" diyen parti kurmayı, bu kırgınlıkların Aralık ortasına kadar tamir edilmesi durumunda yerel seçim sürecinin konuşulabileceğini aktardı.

İttifak tartışmalarına ilişkin açık bir mesaj vermesi beklenmeyen Akşener'in konuşmasında ekonomi, Avrupa Birliği politikası, göç ve eğitim gibi başlıklara değineceği ifade ediliyor.

İYİ Parti'nin İzmir İl başkanlığında dün bir konuşma yapan, partinin önde gelen isimlerinden Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, "Bütün parti teşkilatlarımız olarak sanki tek başımıza girecekmiş gibi çok güçlü ve ciddi bir şekilde hazırlığımızı yapmak durumundayız" dedi. Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural da geçen hafta Habertürk TV'ye "İttifaklara ne mecburuz ne de mahkûmuz. Böyle bir mecburiyeti reddediyoruz. İYİ Parti şu an toplumsal çoğunluğa ulaşmak için vatandaşla buluşmaya kararlı. İşbirliği sonraki mesele" değerlendirmesi yapmıştı.

Partililerden benzeri açıklamaların önümüzdeki dönemde artması bekleniyor. Bunun gerekçesinin de "tabandaki morali yükseltmek olduğu" ifade ediliyor. Tabana "kimseye muhtaç değiliz" mesajıyla yerel seçimlere gidilirken partide özgüvenin artırılması hedefleniyor.

CHP ile ilişkiler nasıl olacak?

DW Türkçe'ye toparlanma sürecinin ardından yerel seçim modellerinin konuşulacağını kaydeden parti yetkilileri, önümüzdeki yıl CHP ile ittifak yapılsa bile bunun 2019'daki gibi olamayacağının da altını çiziyor. İYİ Parti'nin ittifakta "CHP'nin gölgesinde" ve "edilgen" kaldığını düşünen partilerin sayısı azımsanmayacak kadar çok. İktidar hedefi koyan bir partinin "CHP şemsiyesi altındaymış" gibi kalmaması gerektiği savunulan partide bu görüntünün ortadan kaldırılması için farklı yöntemler dile getiriliyor.

Geçmişte liberal siyasetin içerisinden gelen bazı isimler CHP ile hiçbir şekilde işbirliği yapılmaması ve İYİ Parti'nin büyümesi için tek başına yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Siyasi geçmişi ülkücü olan bazı deneyimli isimler ise CHP ile ilişkilerin tamamen sonlandırılmamasını, ancak "ilişki kurma biçiminin revize edilmesi" gerektiğini savunuyor. Bir parti kurmayı, "Biz CHP'ye kazandırdık, ancak seçmen de şunu soruyor: Peki ya siz ne kazandınız? Siyaset biraz da tabana kazanma duygusunu verebilmektir. Yerel seçimlerdeki başarıdan İYİ Parti tabanı kendine pay çıkarabilmiş değil" dedi.

İYİ Parti'de parti yönetimi ve tabanda genel beklenti, herhangi bir ilde işbirliği olacaksa İYİ Parti adayının da belli illerde CHP tarafından aday çıkarılmayarak desteklenmesi yönünde.

Üçüncü yol olur mu?

İYİ Parti'de bir diğer tartışma ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı yerel seçimde birlikte çalışma çağrısı. Parti içerisinde azınlıkta olsa da MHP ile birlikte yol yürünebileceğini savunanlar var. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, sosyal medyadan MHP lideri Bahçeli'yi de ekleyerek yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin karşılaştığı ağır tehditler ve Türk milli kimliğinin tahribatı, Türk milliyetçilerine yeni bir yol açma zarureti doğurmaktadır. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, O'nu kuran Atatürk'ün izindeki Türk milliyetçisi kadroların ve Cumhuriyetimizin kurucu fikri olan Türk milliyetçiliğinin, devletimizi yeniden yönetmesi için komşuluk yetmez, yeni bir yol arkadaşlığına ihtiyacımız var! Türk milliyetçilerinin iktidarı ise ancak yeni bir 'Türk Çağı'nı başlatacağımız, üçüncü yolu açmaktan geçmektedir. İnanıyorum ki bu çağrı milletimizin ekseriyetinde de büyük karşılık bulacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu çıkışa ilişkin partinin üst düzey bir kurmayı, Akşener'in bilgisi dışında yapılan bir açıklama olduğunu ileri sürdü. Akşener'in milliyetçi bir ittifaktan yana olmadığı kaydediliyor. Sadece milliyetçi oylara talip olmanın İYİ Parti'ye zarar vereceğini ve bunun AKP'ye yarayacağını savunan parti kurmayı, "İYİ Parti'nin merkezde kalması durumunda oy potansiyeli çok yüksek. Elbette milliyetçilerden de oy almalıyız, ancak sadece milliyetçi cephe birlikteliğini MHP'nin İYİ Parti'nin büyümesini engellemek için AKP ile kurduğu bir tuzak olarak görüyorum" görüşünü dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş desteklenir mi?

Meral Akşener, Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş isimlerinden birinin Kemal Kılıçdaroğlu yerine cumhurbaşkanı aday olması gerektiğini açıklamış ve altılı masadan kalkmıştı. Akşener, yoğun görüşmelerin ardından bu iki ismin "cumhurbaşkanı yardımcısı" olmasına ilişkin protokolü imzalayarak masaya döndü.

Bu süreci hatırlatan İYİ Partili bir kurmay, "Cumhurbaşkanı veya cumhurbaşkanı yardımcısı olarak önerdiğimiz, kamuoyunda karşılığı olduğunu da bildiğimiz isimlere karşı Meral Hanım cephe almayacaktır" dedi. Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'la iyi bir diyaloğu olduğunu belirten kurmay, bu iki isimle Akşener arasındaki temasın CHP ile ilişkilerin ötesinde geliştirileceğini düşünüyor. Bu nedenle İmamoğlu ve Yavaş'ın aday olmaları halinde İYİ Parti'den destek gelmesinin büyük ihtimal olduğu ifade ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Fotoğraf: ANKA

İzmir konusunda ise farklı bir eğilim söz konusu. 2019 seçimlerinde CHP'nin kalesi olan ilde Tunç Soyer desteklenmişti. Ancak 2024 seçimlerinde bu ilden İYİ Parti'nin aday göstermesine kesin gözüyle bakılıyor. İYİ Parti'de İzmir adayı için parti örgütünün görüşleri ile kamuoyu yoklamalarına dair çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

İYİ Parti nasıl doğdu?

1 Kasım 2015 seçimlerindeki başarısızlığa tepki gösteren MHP içerisindeki muhalifler Devlet Bahçeli'ye karşı bayrak açmış, Akşener ile birlikte Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Koray Aydın, Yusuf Halaçoğlu gibi isimler olağanüstü kongre için imza toplamıştı. Ancak mahkeme kararı ile olağanüstü kongre iptal edildi. MHP yönetimi de imza toplayan isimleri partiden ihraç etti. Bu gelişmeler üzerine 25 Ekim 2017'de Meral Akşener tarafından İYİ Parti kuruldu. Kurucular Kurulu'nda eski MHP'liler ve MHP'den ihraç edilen isimler ağırlıklı olarak yer aldı.

Daha sonra İYİ Parti'nin 2018 seçimlerine girebilmesi için gereken il ve ilçe örgütlenmesini tamamlayamadığı ve seçime giremeyeceği iddiaları ortaya atıldı. İYİ Parti'nin seçime giremeyeceğine dair kamuoyunda oluşan algı üzerine CHP, 15 milletvekilini İYİ Parti'ye transfer etme kararı aldı. Kanuna göre Meclis'te grubu olan partiler her koşulda seçime girebiliyor. Beş milletvekili olan İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li ile parti, Meclis'te grup kurdu ve seçime girmeye hak kazandı. YSK'nın İYİ Parti'nin seçimlere girebileceği kararı sonrası CHP'liler kendi partilerine geri döndü.

Ancak Akşener 2018'te beklediği oyu alamayınca istifa kararı aldı ve kurultayda aday olmayacağını açıkladı. İYİ Parti'de diğer yöneticilerin ısrarı ve parti teşkilatlarının çağrıları üzerine Akşener, "Töre konuştu, han sustu. İradenize boyun eğdim, gel dediniz geldim" sözleriyle aday olmaya karar verdi, yeniden genel başkan seçildi. İYİ Parti, 2019 yerel seçimlerinden itibaren CHP ile ittifak halinde.

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