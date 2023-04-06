İttifaklarda son dakika sürprizleri

Millet İttifakı'nda DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat partilerinin bazı illerde seçimlere girmeme ve adaylarını CHP listelerinden gösterme seçeneği ağırlık kazandı. Cumhur İttifakı'nda da "ortak liste" yeniden gündemde.

14 Mayıs seçimleri öncesi milletvekili aday listelerine dair çalışmalarda, teslim edilmesi için biten süreye saatler kala hareketli süreçler yaşanıyor. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat partileri seçimlere kendi logosu ile girmeyip CHP listelerinden girme noktasında uzlaşırken illere dair çalışmalar sürüyor.

Milletvekili aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesi için son gün 9 Nisan pazar Saat 17:00. Bu sürenin bitmesine saatler kala ince hesaplar yapan partilerde dikkat çeken bir trafik yaşanıyor. Millet İttifakı'nda 6 partinin kurmayları tarafından bir süredir devam eden çalışmalarda DEVA-Gelecek-Saadet partilerinin ittifak içinde ittifak yapmaları formülü gündeme gelmişti. Ancak bu formülün yeterli vekil katkısını sağlamayacağı tespit edildi.

5 parti tek listede uzlaşmak üzere

Bu gelişme üzerine "ortak liste" formülü devreye girerken hem yapılan anketler hem de illerden gelen verilere göre en doğru seçeneğin "tek liste" olacağı değerlendirildi. DEVA-Gelecek-Saadet partilerinin en az 41 ilde aday gösterip bazı illerde ise CHP listelerinden aday gösterilmesi formülü ile seçimlerde hiç girmeyip adayların tamamının CHP listelerinden gösterilmesi olmak üzere iki alternatif üzerinde çalışmalar yoğunlaştı. DW Türkçe'ye bilgi veren DEVA ve Saadet Partili kaynaklar, "Seçimlere girmeyerek CHP listelerinden aday olunması formülüne dair eğilim oluştu. Henüz karar verilmiş değil ancak şu aşamada en yüksek vekile ulaşmak için doğru olanın CHP listelerinden seçime girmek olduğu değerlendiriliyor. Pazar günü son hali görülecek" değerlendirmesi yaptı. Uzlaşma sağlanması halinde Millet İttifakı adına seçimlerde sadece CHP ve İYİ Parti'nin logosu olacak.

Edinilen bilgiye göre 4 partinin CHP listesinden girmesi yönünde "ön uzlaşma" sağlansa da CHP'nin bu partilere hangi ilde kaç kontenjan vereceği konusunda henüz bir netlik yok. Kulislerdeki iddiaya göre CHP, DEVA ve Gelecek'e 10'u garanti seçilecek yerden olmak üzere 20'şer kontenjan verecek. Saadet ve DP'ye ise 5'i garanti seçilecek yerden olmak üzere 10 kontenjan ayrılacak. Ancak bu sayıları CHP kurmayları doğrulamazken görüşmelerin ve il il analizlerin sürdüğünü söyledi.

Üzerinde çalışılan eğilimin hayata geçirilmesi kararının CHP'nin cumartesi günü gerçekleştireceği Parti Meclisi toplantısında da ele alınacağı kaydediliyor. CHP'nin aday listelerini de etkileyecek formüle dair PM'de nasıl bir tepki verileceği de merak konusu.

Kılıçdaroğlu'nun 5 partinin tek liste ile girmesi formülü öncesi Demokrat, Gelecek ve Saadet partisi liderleriyle görüşmeler yaptığı belirtiliyor. DEVA Partisi'nin seçme kendi logosu ile girmeyi istediği ancak mevcut durumda milletvekili listelerinin etkilenmemesi için formüle sıcak baktığı kaydediliyor.

DEVA ve Gelecek Partisi'ndeki bazı kurmaylarda ise "muhafazakar seçmen CHP'ye oy vermez" endişesi bulunuyor. Ancak bu konuda seçim çalışmalarında "CHP listesi değil, bizim vekil adaylarımız" denilerek anlaşmazlığın aşılabileceği de değerlendiriliyor.

İYİ Parti ile ortak liste

Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti lideri Meral Akşener ile de görüştüğü ve 5 partinin seçime tek listeden girme konusunu değerlendirdiği ifade ediliyor. Daha önce 4 partinin de logosu ile seçime girmesi durumunda CHP ve İYİ Parti 10 ilde "ortak liste" yapma konusunda uzlaşmıştı. Ancak son gelişme üzerine CHP ile İYİ Parti'nin 20'yi aşkın ilde ortak liste yapması formülü değerlendirmeye alındı.

DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin oy potansiyeli yüksek olan illerde CHP tek liste ile seçimlere girecek. CHP listelerinde DEVA, Gelecek, Saadet partisinden isimler olacak. İYİ Parti'nin güçlü olduğu bazı illerde ise CHP aday çıkarmayacak ve Millet İttifakı adına sadece İYİ Parti o ilde seçime girmiş olacak. Bu illerin belirlenmesine dair çalışmaların hala sürdüğü vurgulanırken, belirlenmesinde önümüzdeki 48 saatlik sürecin önemli olduğu vurgulanıyor.

Bahçeli'nin bazı illerde ortak listeyi kabul edebileceği iddia ediliyor. Fotoğraf: DHA

Cumhur İttifakı ne yapacak?

AKP, MHP, BBP ve YRP'den oluşan Cumhur İttifakı'nda da bir süredir "ortak liste" çalışmaları sürüyor. Ancak MHP 7 Nisan'da 81 ilde listelerini YSK'ya sunacağını açıkladı. Bu noktada süreçte bir sürpriz olabileceği de konuşuluyor. Erdoğan ve Bahçeli'nin yapacağı görüşme sonrası Bahçeli'nin bazı illerde ortak listeyi kabul edebileceği iddia ediliyor. Kulislere göre AKP'de buna karşılık jest olarak Osmaniye, Kars ve Iğdır illerini MHP'ye bırakabilir.

BBP lideri Mustafa Destici, "ortak liste"nin doğru olduğunu bu konuda atılacak adımla 360'a kadar milletvekiline ulaşılabileceğini savunuyor. YRP ise seçimlere ayrı girmekten yana. Ancak 9 Nisan'a kadar bu konuda temasların süreceği vurgulanıyor.