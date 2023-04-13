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Julia Ituma
Julia ItumaFotoğraf: DHA
SporTürkiye

İtalyan voleybolcunun ölümü üzerine soruşturma başlatıldı

2 saat önce

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı 18 yaşındak, Julia Ituma, İstanbul'da kaldığı otelin önünde ölü bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara voleybol takımında oynayan Julia Ituma, takımının İstanbul'da Eczacıbaşı Dynavit ile yaptığı maçın ardından Üsküdar'da takımın kaldığı otelin önünde ölü bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ebrar Karakurt'un da forma giydiği İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara voleybol takımı dün akşam Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı.

Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Igor Novara'yı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Maçın ardından İtalyan ekibi Burhan Felek Spor Salonu'nun yanındaki otelde konakladı.

Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor
Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyorFotoğraf: DHA

DHA'nın aktardığına göre, 18 yaşındaki Julia Ituma sabah 05.30 sıralarında otelin önünde hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Pencereden düştüğü tespit edildi

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin 6'ncı katında kaldığı öğrenildi.

Julia Ituma'nın kaldığı otelin penceresinden düştüğü tespit edildi. Polis, Julia Ituma'nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ituma'nın koridorda bir süre yere oturduktan sonra odasına girdiği görüldü.

Voleybolcu Julia Ituma'nın cenazesi, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin  belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.

Julia Ituma'nın ölümü ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi raporunun hazırlanmasının ardından ortaya çıkacak.

Bu arada İtalyan takımı saat 13.00 sıralarında otelden ayrıldı. Voleybolcuların oldukça üzgün olduğu görüldü. 

 

DHA / JD,BK

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