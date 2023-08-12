İtalya'nın kitle turizmiyle savaşı

Venedik'te turistlerin davranışlarına büyük önem verilir. İtalya'nın kuzeyindeki bu şehir yıllardır kitle turizminin olumsuz sonuçlarına karşı mücadele ediyor. Bu yaz da turistler için sıkı kurallar geçerli. Kurallara uymayanlara ağır para cezaları kesiliyor. Şehirde örneğin vücudun üst kısmı çıplak olarak dolaşmak veya kanallarda yüzmek yasak. Ayrıca, gelişigüzel herhangi bir yere oturmak ve uzanmak da yasak. Örneğin kaldırımlara, çeşme çevrelerine, merdivenlere ve köprülere oturmaya ve uzanmaya kesinlikle izin verilmiyor.

Venedik'e "giriş ücreti" 2024'e ertelendi

Venedik Belediyesi'nin niyeti özellikle konaklama yapmayan ziyaretçilerin sayısını sınırlamak. Resmi verilere göre Venedik'e 2019'da 5,5 milyon turist geldi. Ancak yıllık toplam ziyaretçi sayısı, günübirlik gelen turistler de eklenince katlanarak artıyor. Böylesi yoğunlukta turizmi düzenlemek de hayli zor. Nitekim, günübirlik ziyaretçiler için daha önce çok kez dillendirilen "giriş ücreti" uygulaması da bir sonraki yıla ertelendi.

Belediye sözcüsü söz konusu giriş ücretinin deneme amaçlı olarak gelecek yıl turizmin en yoğun ve şehrin en kalabalık olduğu 20 gün için uygulanmasının tasarlandığını söyledi.

Sözcü, "Venedik, bu önlemi uygulayan İtalya'daki ilk şehir olacak. Her şeyin doğru yapılmasını istiyoruz" diyor.

Turitslerin 2024'ten itibaren Venedek'te giriş ücreti ödemesi planlanıyor Fotoğraf: Straubmeier/nordphoto GmbH/picture alliance

Plajlara sıkı düzenleme

Ancak Venedik, İtalya'da turist akınını düzenlemeye yönelik tedbir alan tek yer değil. Il Messaggero gazetesinin aktardığına göre, Sardunya adasındaki Baunei belediyesi, bu yaz plajlara erişimi sıkı şekilde düzenliyor. Baunei'de plajlardaki kontenjan düşürüldü ve önceden rezerve edilmesi koşulu getirildi. Ayrıca bu plajlara giriş de ücretli.

İtalya bu yaz daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir turist akını ile karşı karşıya kaldı. Demoskopika adlı pazar araştırma kuruluşuna göre, bu yıl ülke yeni bir turist rekoru kırabilir. Kuruluşun yaptığı hesaplamaya göre, bu sene toplam turist sayısı, pandemi öncesi, yani 2019'a kıyasla neredeyse üç milyon artışla 68 milyonun üzerine çıkacak. Bu yoğunluk birçok bölgede sorunları da beraberinde getiriyor. Özellikle küçük adalarda trafikte büyük yoğunluk kaydediliyor.

Küçük adalara turist araçları yasak

Bu nedenle tatilciler artık özel araçlarını Sicilya ile Kuzey Afrika arasında yer alan Lampedusa ve Linosa adalarına götüremiyor. Bu durum, Napoli Körfezi'ndeki Procida adası için de geçerli. Sadece dört kilometrekareden oluşan adaya yılda 600 bin turist geliyor. Il Messaggero gazetesine demeç veren Procida Belediye Başkanı Raimondo Ambrosino, "Bu işe yarayan tek önlem" diyor ve ekliyor: "Avrupa'nın en yoğun nüfuslu adasıyız ve hareketlilik bizim için bir sorun."

Bu yaz, İtalya'nın Güney Tirol bölgesinde bulunan Fannes-Sennes-Prags doğa parkındaki Braies gölüne giriş de düzenlendi. Bölgeye sadece önceden online bilet alarak, toplu taşıma, bisiklet veya yaya olarak gidilebiliyor. Bu şekilde, son zamanlarda sürekli artan ziyaretçi sayısı, kabul edilebilir bir seviyede tutulmaya çalışılıyor. Ayrıca Güney Tirol'da turistik konaklama tesislerinde yatak sayısının sınırlanması da turist akışını düzenlemeye katkı sağlıyor.

Sardunya Adası'ndaki tanınmış plajlara giriş bu sene sıkı kontrollere tabi Fotoğraf: Christina & Toni Anzenberger-Fink/DUMONT Bildarchiv/picture alliance

Sahil kasabalarında yoğunluk arttı

Cenevre yakınlarındaki İtalya Rivierası'ndaki sahil kasabası Portofino'da ise durum o kadar kötü değil. Zira belediye başkanı turist yoğunluğuyla nasıl başa çıkacağını biliyor. Yaz günlerinde binlerce turistin akın ettiği eski bir balıkçı köyünde kaos yaşanmaması için polislere 275 euroya kadar para cezası verebilecekleri yeni bir düzenleme getirildi.

Buna göre belirli bölgelerde kalabalık oluşmasına izin verilmiyor. Yürümenin zor olması durumunda polis yaya trafiğini kontrol etmek için devre giriyor. Leggo adlı haber portalı, Portofino Belediye Başkanı Matteo Viacava'nın, "Bu bir güvenlik önlemi, bir sağduyu önlemi" ifadelerini kullandığını aktarıyor.

Özellikle turizm operatörleri ve rehberlerinin, belirli bölgelerde turist gruplarının toplanmasına izin vermemeleri gerekiyor.

İtalya Rivierası'ndaki sahil kasabası Portofino Fotoğraf: Augst/Eibner-Pressefoto/picture alliance

Turistler için davranış kuralları

Belediye Başkanı Viacava'ya göre uygun davranış sergilemeyen turistler de bir sorun teşkil ediyor. Bu nedenle Portofino'da Mayıs ayından bu yana turistlerin uymaları gereken bazı kurallar geçerli. Buna göre şehir merkezinin tamamında yalınayak, bikini veya üstü çıplak dolaşmak yasak.

Belediye başkanı "Hedefimiz, turistleri kovmak veya ziyaretten caydırmak değil" diye de ekliyor.

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