İtalya'dan "yerleşimci" İsrail büyükelçisine ret

İtalya, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasadışı Yahudi yerleşim yerinin belediye başkanını Roma Büyükelçisi olarak atama planına itiraz etti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre İtalya, İsrail'in Batı Şeria'dakiyasadışı Yahudi yerleşimlerinden birinin belediye başkanını yeni Roma Büyükelçisi olarak atama planını kabul etmedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı geçen Temmuz'da, 2024 yazında emekliye ayrılacak olan Büyükelçi Alon Bar'ın yerine Ma'ale Adumim isimli Yahudi yerleşim yerinin belediye başkanı olan Benny Kashriel'in ismini önermişti.

Kashriel'in ismini açıklayan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, "güvenlik ve bölgesel istikrar" konularının yanı sıra ekonomi ve enerji alanlarındaki deneyimine vurgu yapmıştı.

İsrail hükümeti, Kashriel'in ataması için henüz Roma'ya resmi bir talepte bulunmadı. Ancak AFP'ye konuşan bir diplomatik kaynak, İtalyan yetkililerin muhataplarına atamayı uygun bulmadıklarını belirten bir dizi mesaj gönderdiklerini söyledi. AFP'nin ulaştığı İsrail Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Başbakan Benyamin Netenyahu'nun liderliğini yaptığı sağcı Likud partisinden olan 72 yaşındaki Kashriel, 1992'den bu yana yaklaşık 40 bin nüfuslu Kudüs yakınlarındaki Yahudi yerleşiminin belediye başkanlığını yapıyor. Ayrıca 1999-2001 yılları arasında Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimlerinin çatı örgütü olan Yeşa Konseyi'nin başkanlığını yürüttü.

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, İsrail'in AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas'a karşı Gazze'de yürüttüğü operasyonu destekliyor. Ancak İtalya, Birleşmiş Milletler'in (BM) yasa dışı kabul ettiği İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında kurduğu Yahudi yerleşimlerini de barışın önünde engel olarak görüyor.

Gazze'deki askeri harekatın sivillere zarar vermeden sürdürülmesi konusunda İsrail'e pek çok kez çağrıda bulunan İtalya, İsrail-Filistin sorununda iki devletli çözümü savunuyor. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de bu görüşü tekrar etmişti.

AFP/GY,EC

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