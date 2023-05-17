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Selden etkilenen Emilia-Romagna bölgesinde taşan Bidente Nehri
Selden etkilenen Emilia-Romagna bölgesinde taşan Bidente NehriFotoğraf: Italy Photo Press/IMAGO
Felaketİtalya

İtalya'daki sel felaketinde can kaybı artıyor

1 saat önce

İtalya'nın kuzeyindeki sel felaketinde en az beş kişi hayatını kaybetti. Bölgeden yaklaşık 5 bin kişi tahliye edildi.

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İtalya'nın kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesinde aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinde en az beş kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Forli kentinde dalgıçların iki cansız bedene daha ulaşmasının ardından AFP'ye konuşan bir yerel yetkili, "Hayatını kaybettiği kesinleşen kişi sayısı beşe yükseldi" açıklamasında bulundu. Bölgede kayıp bildirimleri de olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İtalya'nın Adriyatik Denizi kıyısındaki bir başka bölgesi olan Marche de selden ciddi şekilde etkilendi.

Sivil Savunma Bakanlığı, sadece Emilia-Romagna bölgesinde 14 nehrin taştığını belirtti.

İtalya itfaiyesi, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini ve Bologna illerinin yanı sıra Faenza, Cesena ve Forlì kentlerinin iki gün boyunca süren şiddetli fırtına ve selden en fazla etkilenen yerler olduğunu bildirdi.

Bazı bölgelerde elektirik kesintileri ve telefon bağlantılarında sorunlar da yaşanıyor.

Aşırı yağışlar nedeniyle Bologna'daki Ravone Kanalı son 15 günde üçüncü kez taştı.
Aşırı yağışlar nedeniyle Bologna'daki Ravone Kanalı son 15 günde üçüncü kez taştı.Fotoğraf: Sergio Agazzi/IPA/abaca/picture alliance

İtalya Sivil Savunma Bakanı Nello Musumeci, bu sabah yaptığı açıklamada, selden etkilenen bölgelerden yaklaşık 5 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi. Acil durum ekipleri selzedeleri tahliye edebilmek için helikopterler de kullandı.

Sivil Savunma Bakanı Musumeci, İtalyan hükümetinin afet bölgesine yönelik müdahale ve acil yardım için ilk etapta 10 milyon euroluk bir paketi onayladığını açıkladı.

F1 yarışı iptal

Emilia-Romagna bölgesinde yer alan Imola kentinde bu hafta sonu yapılması planlanan Formula 1 yarışı da iptal edildi.

Bölgedeki yağışlar nedeniyle Imola'da F1 pistinin bitişiğindeki Santerno Nehri de taşmıştı. Imola'daki yarış, bu sezonki altıncı Grand Prix olacaktı.

DW,AFP,dpa/CÖ,TY

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