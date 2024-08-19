PKK şüphelisi İtalya'dan Almanya'ya iade edildi

PKK ile ilişkili olduğu gerekçesiyle İtalya'da yakalanan bir kişi Almanya'ya iade edildi. Karlsruhe'deki Federal Savcılığın Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Selahattin K. Cuma günü Frankfurt Havaalanında Federal Polis tarafından tutuklandı. Türk vatandaşı zanlının Almanya'nın batısında, yasaklı Kürdistan İşçi Partisi (PKK) için yönetim görevleri yürüttüğü iddia ediliyor.

Federal Mahkeme zanlı K. hakkında Şubat ayında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Zanlının Haziran ayı ortasında İtalya'da Avrupa çapında çıkarılan tutuklama emrine dayanılarak tutuklandığı belirtildi.

İddiaya göre Selahattin K. Almanya, AB ve ABD tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan PKK için Ocak 2014 ile Temmuz 2015 arasında Almanya'da yönetim düzeyinde görevler üstlendi.

Federal savcılık, K.'nın PKK'nın Almanya'daki örgütsel, personel ve propaganda işlerini koordine ettiğini savunuyor.

Savcılıktan yapılan açıklamaya göre K. başlangıçta Darmstadt, Frankfurt, Giessen, Mannheim, Nürnberg ve Saarbrücken bölgelerini kapsayan "Güney 1 Sektörü" çerçevesinde faaliyetler yürüttü. Temmuz 2014'ten itibaren Bielefeld, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Köln ve Münster bölgelerini kapsayan "Merkez Sektör" bünyesinde çalıştı.

İddianameye göre K., örgütün bölge liderlerinin yanı sıra kendisine bağlı olan kadrolara ve aktivistlere talimatlar verdi ve bunların uygulanmasını denetledi.

İddianamede K.'nın da PKK Avrupa yönetiminin talimatlarına uyma zorunluluğu bulunduğuna dikkat çekilirken ayrıca propaganda etkinlikleri ve toplantıları organize ettiği de yer aldı.

Federal savcılık Selahattin K.'yı yabancı bir terör örgütüne üye olmakla suçluyor.

AFP/TY,BK

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