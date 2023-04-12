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Lampedusa'da 400 kişi kapasiteli kabul merkezinde bin 800 kişi bulunuyor.
Lampedusa'da 400 kişi kapasiteli kabul merkezinde bin 800 kişi bulunuyor.Fotoğraf: Torretta/Fotogramma/ROPI/picture alliance
Göçİtalya

İtalya'da OHAL ilan edildi

5 saat önce

İtalyan hükümeti, son dönemde Akdeniz'den yoğunlaşan göç akışı nedeniyle altı aylığına olağanüstü hal ilan etti.

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İtalya'da hükümet, son dönemde Akdeniz'de yoğunlaşan düzensiz göç akışı nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Başbakanlıktan yapılan açıklamada OHAL'in altı ay süreceği ve göç akışından etkilenen güneydeki bölgelere ilk etapta 5,4 milyon euro kaynak sağlanacağı kaydedildi.

ANSA haber ajansı da, dün kabine toplantısı sonrasında açıklanan OHAL kapsamında göçmenler için yeni kabul merkezleri inşa edilmesinin de planlandığını bildirdi.

Reuters haber ajansına konuşan bir hükümet kaynağı, OHAL'in İtalya'da kalmasına izin verilmeyenlerin daha hızlı bir şekilde geri gönderilmesini sağlayacağını kaydetti.

Dört günde 2 bin kişi geldi

Ajans, Cuma ve Pazartesi günlerini de kapsayan Paskalya döneminde dört günde, aralarında pek çok çocuğun da bulunduğu 2 bin göçmenin teknelerle Lampedusa adasına vardığını aktardı.

Lampedusa'daki 400 kişi kapasiteli kabul merkezinde şu an bin 800'ü aşkın göçmenin barındığı bildirildi. Tunus'un kuzey kıyısındaki Safakes kentine 190 kilometre uzaklıkta bulunan Lampedusa, Kuzey Afrika'dan sığınmacı akınına sahne oluyor.

İtalyan İçişleri Bakanlığı verilerine göre bu yıl içinde İtalya'ya ulaşan sığınmacı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre dört kat artarak 28 bini aştı.

dpa,rtr/BK,JD

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