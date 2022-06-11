İtalya'da helikopter kazasından kurtulan olmadı

İtalya'da meydana gelen helikopter kazasında kurtulan olmadı. Helikopterde bulunan ve hayatını kaybeden 7 kişi arasında Eczacıbaşı çalışanı 4 Türk de vardı.

İtalya'da meydana gelen helikopter kazasında 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. Perşembe günü İtalya'nın Toskana bölgesindeki Lucca kentinden havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. Kuzeydeki Treviso'ya doğru giden helikopterin bölgedeki kötü hava şartlarından ötürü Monte Cusna'da ağaçlık bir tepeye çarptığı öğrenildi.

İtalya'da düşen helikopterin yerini bulmaya çalışan arama kurtarma ekipleri Fotoğraf: Carlo Bressan/AA/picture alliance

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri bünyesinde çalışan dört Türk vatandaşı ve iki Lübnanlı yolcu ile pilotun cansız bedenlerine İtalyan arama ekipleri bugün ulaştı.

Eczacıbaşı'ndan yapılan resmi açıklamada, "Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda çalışan ve helikopterde bulunan Fabrikalar Direktörümüz Altuğ Erbil, Temizlik Kağıtları Yalova Fabrika Müdürümüz Arif Cez, Yatırım Projeleri Müdürümüz İlker Uçak ve Manisa Fabrika Üretim Yöneticimiz Serhat Kenar’ı kaybetmenin büyük acısı ve üzüntüsü içerisindeyiz. Elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden arkadaşlarımıza, helikopter pilotuna ve diğer yolculara Allah’tan rahmet, başta ailelerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

Türkiye Cumhuriyeti Roma Büyükelçiliği de Twitter hesabından bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda Modena Valisi Alessandra Camporota ve İtalyan makamlarına da teşekkür edildi:

Firma çalışanlarının kağıt ürünleri fuarına katılmak üzere İtalya'da bulunduğu öğrenildi.

Reuters / EC,ET