İtalya Dışişleri Bakanı: 500 değil 50 kişi öldü

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Gazze'deki El Ehli hastanesine yönelik saldırıda 500 değil, 50 civarında insanın öldüğünü iddia etti; ancak buna ilişkin herhangi bir kanıt sunmadı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze'de geçen hafta hastaneye düzenlenen saldırıda açıklanan ölü sayısınındoğru olmadığını iddia etti. Saldırının İsrail tarafından düzenlenmediğini kaydeden Tajani, Filistinli yetkililer tarafından açıklanan can kayıplarının da şüpheli olduğunu öne sürdü.

İtalyan haber kanalı Sky TG24'e konuşan Tajani, "Propagandanın olumsuz etkisinden uzak durmamız gerekiyor. Çünkü 500 kişinin ölümüne neden olduğu söylenen o füzeyle gerçekte 50 civarında kişi öldü. Ve bu Arap ülkelerindeki büyük şehirlerde kitleleri ayağa kaldırdı. Ayrıca İsrail tarafından fırlatılmamıştı" ifadelerini kullandı. Ancak Tajani hangi kanıtlara dayanarak bu değerlendirmede bulunduğunu açıklamadı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 17 Ekim'de El Ehli Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda 471 kişinin öldüğünü açıklamıştı. İsrail tarafı ise ölü sayısını "onlarca" olarak ifade etmişti. ABD istihbarat raporunda ise "100 ila 300 arası" tahmininde bulunulmuştu.

Saldırıyla ilgili taraflar birbirini suçluyor. İsrail, İslami Cihad Örgütü tarafından atılan bir roketin kısa düşerek hastaneye isabet ettiğini savunuyor. Filistinliler ise hastanenin İsrail'in hava saldırısıyla vurulduğunu öne sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden İsrail'i ziyareti sırasında, saldırıyla ilgili İsrail tarafının tezine destek vermişti.

Reuters / GY, EC