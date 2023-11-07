İtalya ile Arnavutluk arasında göçmen mutabakatı

İtalya, Akdeniz üzerinden gelen düzensiz göçmenlerin Arnavutluk'a kaydırılması ve iltica başvurularının burada işleme konulması için ilk adımı attı.

İtalya hükümeti Akdeniz üzerinden gelen sığınmacıların iltica başvurularının Arnavutluk'ta işleme konulması öngören planı hayata geçirmek için ilk adımı attı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Pazartesi günü Roma'da yaptıkları görüşme sonrasında konuyla ilgili mutabakat zaptını imzaladı.

Anlaşmaya göre Arnavutluk'ta iki adet ilk kabul merkezi açılacak. Bu merkezlerin ülkenin liman kenti Şingin ve Gjader bölgesinde kurulacağı belirtiliyor. Akdeniz üzerinden İtalya'ya açılan göçmen teknelerinden kurtarılanlar, bu merkezlere götürülecek ve iltica başvuruları burada değerlendirilecek. Sığınmacılar, başvurularının reddedilmesi halinde ülkelerine sınır dışı edilecek. Tekneye İtalya kıyılarına ulaşmış olan göçmenlerin ise bu merkezlere gönderilmeyeceği kaydediliyor.

Meloni'nin İtalyan gazetesi Il Messagero'ya yaptığı açıklamaya göre anlaşma, İtalya'ya Akdeniz üzerinden gelen sığınmacıları kapsıyor. "Merkezler 3 bine kadar göçmen alabilecek" diyen Meloni, anlaşmanın çocuklar ve hamile kadınlar için geçerli olmayacağını söyledi. Meloni ilk kabul merkezlerinin gelecek yıl devreye gireceğini ve İtalya tarafından işletileceğini, Arnavutluk'un ise bu merkezleri izleyebileceğini ifade etti. Güvenlik personelinin ve polis memurlarının ise Arnavutluk tarafından sağlanacağı belirtiliyor.

Yılda 36 bin göçmenin iltica başvurusunun bu merkezlerde işleme konulabileceği ifade ediliyor.

Meloni gazeteye verdiği mülakatta İtalya ile Arnavutluk arasındaki anlaşmanın başka ülkelerle benzer anlaşmalar için de örnek oluşturabileceğini söyledi. İtalya Başbakanı, "(Anlaşma), Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler arasında sığınmacı akışlarını yönetmede işbirliğine bir model olabilir" dedi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Fotoğraf: Filippo Attil/Chigi Press Office/Zumapress/picture alliance

İtalya ve Arnavutluk'ta anlaşmaya tepki var

İtalya'da muhalefet anlaşmayı eleştiriyor. Sosyal Demokrat çizgideki Demokratik Parti milletvekili Elly Schlein anlaşmanın uluslararası hukuka ve Avrupa Birliği hukukuna aykırı olduğunu söyledi. İtalya'da Meloni liderliğindeki sağ hükümette aşırı sağcı Frateli d'Italia, sağ popülist Lega ve muhafazakar Forza Italia yer alıyor.

Arnavutluk'ta ise muhafazakar gruplar anlaşmaya tepkili. Arnavut muhalif siyasetçi Belind Kellici anlaşmanın "parlamentoda tartışılmadan, siyasi bir uzlaşma sağlanmadan, analiz edilmeden ve şeffaf olmayan bir şekilde" imzalandığını söyledi. Başbakan Edi Rama'ya ayrıca Arnavutluk'u "Avrupa'daki yasa dışı göçmenlerin merkezi" haline getirdiği suçlaması yöneltiliyor. Analist Lütfi Dervişi, İran ve Afganistan'dan gelen sığınmacıların yanı sıra Arnavutluk'un gelecekte "İtalya yolundaki Afrikalı ve Asyalı sığınmacılarla" da baş etmek zorunda kalacağını söyledi. Kimi gözlemciler anlaşmanın aday ülke statüsünde bulunan Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini hızlandıracağını ileri sürüyor.

DW, dpa / EC, BÖ

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