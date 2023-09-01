İsveç'ten Türkiye'ye NATO üyeliği için "Ekim" hatırlatması

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, NATO üyeliğine onay için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekim ayına işaret ettiğini hatırlatarak "Verilen sözde değişen bir şey olmadı. Umudumuzu sürdürüyoruz" mesajı verdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, Türkiye'nin ülkenin NATO üyeliğini Ekim ayında onaylayacağı konusunda umutlu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Temmuz ayındaki NATO zirvesinde İsveç'in üyeliğinin TBMM'nin açılacağı Ekim ayında meclis gündemine alınması konusunda mutabık kaldıklarını hatırlatan Billström, aradan geçen zamanda NATO zirvesinde uzlaşılan noktalar ve verilen sözlerin geçerliliğini yitirdiğine dair bir işaret bulunmadığını söyledi.

ABD Kongre üyelerinin ziyareti sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Billström, parlamentonun bağımsız bir kurum olduğunu, ancak Türk hükümetinin Vilnius'taki NATO liderler zirvesinde onay sürecinin hızlı bir şekilde işletileceği sözünü verdiğini belirtti. İsveçli Bakan, "Bu, Türk hükümetinin onay taahhüdünde bulunduğu anlamına geliyor" dedi.

Vilnius'taki NATO zirvesinin başlamasına saatler kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında yapılan üçlü görüşme sonrasında, TBMM'nin İsveç'in üyeliğini hızla onaylamasına dair uzlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgalinin ardından onlarca yıldır sürdürdükleri askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek NATO'ya katılmak için Mayıs 2022'de ortak başvuruda bulunmuştu.

Türkiye ve Macaristan'daki onay süreçlerinin tamamlanması sonrasında Finlandiya Nisan ayında 31'inci üye olarak İttifak'a katılmış, ancak Türkiye ve Macaristan'ın İsveç konusundaki çekinceleri sürmüştü. Bir ülkenin NATO'ya üye olabilmesi için tüm İttifak üyelerinde hükümetlerin onayının ardından meclis onayının da bulunması gerekiyor.

rtr/BK,BÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?