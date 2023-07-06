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İsveç'ten PKK'ya finansman sağlamaya çalışmaya hapis cezası

2 saat önce

İsveç mahkemesi, PKK'ya finansman sağlamaya çalışmaktan suçlu bulduğu bir kişiyi dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Fotoğraf: Boris Zerwann/Panther Media/picture alliance

İsveç'te PKK'ya finansman sağladığı iddiasıyla yargılanan Türk vatandaşı hakkındaki davada karar açıklandı.

İsveç Bölge Mahkemesi, 40'lı yaşlarında olduğu belirtilen sanığın, "terörizme finansman sağlamaya çalışmanın" yanı sıra "nitelikli gasp teşebbüsü" ve "ateşli silah kullanmak"tan suçlu bularak dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırılması ve sınır dışı edilmesi kararını verdi.

Mahkemenin yargıcı Mans Wigen, "Bölge mahkemesi Türkiye kökenli Kürt'ü Stockholm'deki bir Kürt iş insanını PKK'ya para ödemesi için silah zoruyla gasp etmeye çalıştığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırdı" dedi.

Wigen, "Gasp teşebbüsü PKK'nın Avrupa'da yürüttüğü kapsamlı bir bağış programı çerçevesinde gerçekleştirildi, buna şantaj da dahildi" ifadesini kullandı. Mahkemenin açıklamasına göre, yapılan incelemeler sonucunda gasp girişiminin amacının "PKK'ya para sağlama" olduğu tespit edildi. 

Hapis cezasına çarptırılan kişinin avukatı İlhan Aydın, AFP'ye yaptığı açıklamada karara itiraz edeceklerini belirtti. Müvekkilinin "hayal kırıklığına" uğradığını ifade eden Aydın, "terörizmin finansmanı ve nitelikli gasp teşebbüsü" suçlamalarını kabul etmediğini kaydetti.

Türkiye kökenli kişi, Stockholm'deki bir restoranın önünde silah sıkıp tehditler savurduğu için geçen Ocak ayında tutuklanmış ve 21 Haziran'da da ilk kez hakim önüne çıkmıştı.

İsveç böylece sertleştirdiği terör yasasını PKK destekçisi olmakla suçlanan bir kişiye karşı ilk kez kullanmış oldu.

Terör örgütleri ile mücadelede yeterli çabayı göstermediğini savunan Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine onay vermiyor. İsveç ise  terörle mücadele yasasını sertleştirerek, terör örgütlerine finansman sağlayanların kovuşturulmasını kolaylaştırmıştı.

Mahkemenin kararı Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Perşembe günü Brüksel'de yapılan kritik toplantı sırasında geldi. İsveç'in NATO üyeliğinin ele alındığı toplantı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

 

Reuters,AFP / JD,BÖ

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