İsveç'teki Kuran yakma eylemine tepkiler

Göç ve İslam karşıtı, aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) partisi lideri, Danimarka ve İsveç vatandaşı, ırkçı politikacı Rasmus Paludan'ın daha önce duyurduğu ve Cumartesi günü de hayata geçirdiği Kuran'ı yakma eylemi Müslüman ülke ve kuruluşların tepkisine neden oldu. İsveç'in başkenti Stockholm'da, Türkiye Büyükelçiliği binası önünde düzenlediği eyleminde Paludan Kuran'ı yakmış, güvenlik önlemleri alan polis buna müdahale etmemişti.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, eylemi "İslam düşmanı bir provokasyon" ve "dehşet verici" olarak niteleyerek kınadı. Billstrom, İsveç'te düşünce özgürlüğü varolduğu için yapılabilen bu tür eylemleri İsveç hükümetinin de kendisinin de kesinlikle desteklemediğini vurguladı.

Müslüman ülke ve kuruluşlardan kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı da İsveç hükümetinden Kuran yakmaya yönelik nefret eyleminin arkasında olanları cezalandırmasını talep etti. "Söz konusu provokatif eylem Müslümanları hedef almış, onların kutsal değerlerini incitmiştir. Eylem İslam karşıtlığının ulaştığı boyutun alarm verici seviyeye geldiğini de ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada da diyalog, hoşgörü ve ortak yaşam değerlerinin yayılmasının, nefret ve aşırılığın reddedilmesinin önemi vurgulanırken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise yaptığı açıklamada, güven ve istikrarı zedeleyen bütün eylemlere karşı olduğunu belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da, eylemin hemen sonrasında yaptığı açıklamada, "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç'te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" dendi. Açıklamada, "Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur" ifadeleri kullanıldı.

İsveç makamlarına somut tedbir alma çağrısı da yapılan açıklamada, "Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz" denildi.

İstanbul'da da ülkücülerden eylem

İsveç'teki Kuran'ı yakma eylemi Türkiye'nin farklı kentlerinde değişik gruplar tarafından protesto edildi. İstanbul'daki İsveç Başkonsolosluğu önünde yapılan protestoda tekbir getirilerek İsveç bayrağı yakıldı. İstiklal Caddesi'nde bulunan İsveç Başkonsolosluğu önünde toplanan İstanbul Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı ile Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu üyeleri, yaptıkları ortak açıklamada, İsveç'te Kuran'a yapılan saygısızlığı İsveç makamlarının himaye ettiği ileri sürüldü ve İsveç'in yapılan eyleme izin vererek faşizmi teşvik ettiği savunuldu. "Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Bizler sizin gibi aşağılık insanlar değiliz. Şimdi burada sizin paçavranız olan bu bayrağı yakmayı çok iyi biliriz, lakin biz atalarımız gibi bir gece ansızın gelir başkentiniz olan Stockholm'e İslam Türk sancağımızı diker, sabah namazımızı eda ederiz" dendi.

Yapılan çağrıda ayrıca İsveç başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin bütün ürünlerinin boykot edilmesi de talep edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenilerek, İsveç hükümetiyle bütün ilişkilerin kesilmesi istendi. Ayrıca, "Bakınİsveç NATO'ya girmek istiyor ve terör örgütlerinin beşiği olan bir devlet bizim de bulunduğumuz NATO'ya girmek istiyor. Türkiye'nin elinde de çok büyük bir imkan var" denip İsveç'in NATO üyelinin kesinlikle reddedilmesi talep edildi.

Hulusi Akar ve Pal Jonson Fotoğraf: Arif Akdogan/AA/Henrik Montgomery/TT/picture-alliance

Türkiye-İsveç arasında bir dizi kriz

Rusya’nın Ukrayna'ya açtığı savaştan sonra Finlandiya ile birlikte İsveç NATO'ya üyelik için başvurmuştu. Türkiye ve Macaristan dışında üyeliği diğer devletler tarafından onaylanan İsveç, Türkiye ile son aylarda arka arkaya bir dizi krize sahne oluyor.

Ankara İsveç'i terör örgütü olarak nitelediği PKK, YPG, Gülen hareketi vb yapılanmaları desteklemek ve iadesi istendiği söylenen terör örgütü zanlılarını Türkiye'ye vermemekle suçluyor.

Ocak ayı ortasında İsveç'te yapılan bir başka provokatif eylemde de, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsil eden bir maketin ayaklarindan asılması yine büyük kriz yaratmıştı.

Dün de aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) partisinin kurucusu ırkçı Rasmus Paludan’ın Kuran yakması tansiyonu daha da yükseltmiş, bunun üzerine Türkiye Büyükelçiliği önünü seçmesi gerilimi ayrıca tırmandırmış, bunlar nedeniyle İsveç Savunma Bakanı'nın 27 Ocak için planlanan Türkiye ziyareti iptal edilmişti.

Irkçı politikacı Rasmus Paludan hem İsveç hem de Danimarka vatandaşı ve lideri olduğu parti de her iki ülkede de faaliyet yürütüyor. Paludan, her iki ülkede de 2017'den beri genellikle Müslüman ülkelerden gelmiş göçmenlerin yaşadığı kent ve semtlerde, Ramazan ayında İslam karşıtı provokatif eylemler düzenliyor.

AFP,DHA / ETO,ET