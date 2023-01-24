İsveç'teki Kur'an yakma eylemine NATO ve ABD'den tepki

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç'te Kur'an yakılmasını "yakışıksız" bulduğunu belirtti ancak ifade özgürlüğüne dikkat çekti. ABD'den ise provokasyon vurgusu geldi.

Alman Welt Televizyonu'na konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'te Kur'an yakılmasını "yakışıksız" bulduğunu, ancak söz konusu eylemin Türkiye'nin bu ülkenin üyeliğini engellemesine yol açmaması gerektiğini ifade etti.

"İsveç ve diğer tüm NATO ülkelerinde ifade özgürlüğünün değerli bir kazanım olduğunu" belirten Stoltenberg, demokrasilerde bu tip protestoların "otomatikman yasa dışı olmadığını" söyledi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki eylemi "yakışıksız" bir protesto şekli olarak tanımlayan Stoltenberg, Ankara'nın şu ana dek NATO üyeliği tartışmasında gösterdiği iş birliğine vurgu yaparak ilgili protokollerin onay sürecinin son metrelerde başarısızlığa uğramaması gerektiğini belirtti.

NATO üyesi 30 ülkenin 28'inin parlamentosunda İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin onaylandığını hatırlatan Stoltenberg, "Elbette geri kalan iki müttefikimiz Türkiye ve Macaristan'ı da meclislerinde bu prosedürleri hızlandırmaya davet ediyorum" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an yakılmasını engellemeyen İsveç'in, NATO üyeliği konusunda Türkiye'den destek bekleyemeyeceğini söylemişti.

ABD'den provokasyon vurgusu

İsveç'teki eylemle ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Fotoğraf: Nicholas Kamm/AP Photo/picture alliance

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Price, bu eylemin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecini olumsuz etkilemeye yönelik bir sabotaj olabileceğini ifade etti.

Kur'an yakılan protesto için "iğrenç", "tiksindirici" ve "çirkin" tabirlerini kullanan Price, "Çok sayıda insan için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısızca bir eylemdir" dedi.

Bu eylemin, ABD'nin "iki yakın ortağı olan Türkiye ve İsveç'in arasını kasten açmak istemiş olabilecek bir provokatörün" işi olduğunu belirten Price, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusundaki tartışmayı kasıtlı olarak etkilemeye çalışmış olabilir" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsveç'in bu konudaki duruşunu da savundu. İsveç'te "toplanma özgürlüğünün" desteklendiğini belirten Price, bir eylemin aynı anda "hem yasal hem de rezil" bir eylem olabileceğini sözlerine ekledi.

DW,AFP,KNA/CÖ,HT