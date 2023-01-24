  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Sinan Ateş Cinayeti
HDP Davası
Ukrayna Savaşı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens StoltenbergFotoğraf: Johanna Geron/REUTERS
PolitikaTürkiye

İsveç'teki Kur'an yakma eylemine NATO ve ABD'den tepki

2 saat önce

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç'te Kur'an yakılmasını "yakışıksız" bulduğunu belirtti ancak ifade özgürlüğüne dikkat çekti. ABD'den ise provokasyon vurgusu geldi.

https://p.dw.com/p/4Mc2O

Alman Welt Televizyonu'na konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'te Kur'an yakılmasını "yakışıksız" bulduğunu, ancak söz konusu eylemin Türkiye'nin bu ülkenin üyeliğini engellemesine yol açmaması gerektiğini ifade etti.

"İsveç ve diğer tüm NATO ülkelerinde ifade özgürlüğünün değerli bir kazanım olduğunu" belirten Stoltenberg, demokrasilerde bu tip protestoların "otomatikman yasa dışı olmadığını" söyledi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önündeki eylemi "yakışıksız" bir protesto şekli olarak tanımlayan Stoltenberg, Ankara'nın şu ana dek NATO üyeliği tartışmasında gösterdiği iş birliğine vurgu yaparak ilgili protokollerin onay sürecinin son metrelerde başarısızlığa uğramaması gerektiğini belirtti.

NATO üyesi 30 ülkenin 28'inin parlamentosunda İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin onaylandığını hatırlatan Stoltenberg, "Elbette geri kalan iki müttefikimiz Türkiye ve Macaristan'ı da meclislerinde bu prosedürleri hızlandırmaya davet ediyorum" diye ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an yakılmasını engellemeyen İsveç'in, NATO üyeliği konusunda Türkiye'den destek bekleyemeyeceğini söylemişti.

ABD'den provokasyon vurgusu

İsveç'teki eylemle ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned PriceFotoğraf: Nicholas Kamm/AP Photo/picture alliance

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Price, bu eylemin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecini olumsuz etkilemeye yönelik bir sabotaj olabileceğini ifade etti.

Kur'an yakılan protesto için "iğrenç", "tiksindirici" ve "çirkin" tabirlerini kullanan Price, "Çok sayıda insan için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısızca bir eylemdir" dedi.

Bu eylemin, ABD'nin "iki yakın ortağı olan Türkiye ve İsveç'in arasını kasten açmak istemiş olabilecek bir provokatörün" işi olduğunu belirten Price, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusundaki tartışmayı kasıtlı olarak etkilemeye çalışmış olabilir" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsveç'in bu konudaki duruşunu da savundu. İsveç'te "toplanma özgürlüğünün" desteklendiğini belirten Price, bir eylemin aynı anda "hem yasal hem de rezil" bir eylem olabileceğini sözlerine ekledi.

DW,AFP,KNA/CÖ,HT

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson

İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye gezisi iptal edildi

İsveç Savunma Bakanı'nın Türkiye gezisi iptal edildi

Türkiye’nin NATO’ya üyeliğini onaylamaya yanaşmadığı İsveç ile arasındaki gerilim yine tırmandı. Savunma Bakanı Akar, İsveçli mevkidaşı Jonson'un Türkiye ziyaretinin iptal edildiğini duyurdu.
Politika21 Ocak 2023
Dışişleri Bakanlığı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kuran-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesi üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Politika20 Ocak 2023
İsveç Demokratlar Partisi’nin (SD) başkanı Jimmie Akesson ve Başbakan Ulf Kristersson.

İsveçli lider Erdoğan için "İslamcı diktatör" dedi

İsveçli lider Erdoğan için "İslamcı diktatör" dedi

Aşırı sağcı İsveçli lider Akesson, NATO genişlemesini bloke eden Erdoğan’ı “İslamcı diktatör” diye niteledi, Türkiye'ye sınırsız taviz verilemeyeceğini söyledi..
Politika18 Ocak 2023
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

İsveç'teki Kur'an yakma eylemine NATO ve ABD'den tepki

Politika2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Küresel ısınma: Kuraklık gıda fiyatlarını artıracak

Küresel ısınma: Kuraklık gıda fiyatlarını artıracak

Ekonomi22 saat önce
Bozuk para cüzdanından madeni 1 euro çıkaran bir el

Almanya'da "refah elden gidiyor" uyarısı

Almanya'da "refah elden gidiyor" uyarısı

Ekonomi4 saat önce

Dünya nüfusuna Afrika damga vuracak

Dünya nüfusuna Afrika damga vuracak

Toplum20 saat önce
Türkei Gedenken an den ermordeten Journalisten Ugur Mumcu

Uğur Mumcu cinayeti: Azmettirenler 30 yıldır sır

Uğur Mumcu cinayeti: Azmettirenler 30 yıldır sır

Terörizm23 Ocak 2023
Alman Meclisi'nin Ezdilere yönelik IŞİD saldırılarını soykırım olarak kabul ettiği gün, dünyanın dört bir yanından gelerek oturumu izleyen Ezidi temsilciler - (19.01.2023 / Berlin)

Ezidi soykırımı kararının sonuçları ne olacak?

Ezidi soykırımı kararının sonuçları ne olacak?

Politika22 Ocak 2023
Almanya'da bir süpermarketin sebze-meyve reyonu

Almanya gıda fiyatlarını nasıl düşüreceğini tartışıyor

Almanya gıda fiyatlarını nasıl düşüreceğini tartışıyor

Ekonomi22 Ocak 2023
Ana sayfaya dön