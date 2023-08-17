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Politikaİsveç

İsveç'te terör alarmı seviyesi yükseltildi

46 dakika önce

İsveç Kur'an yakma eylemlerine gelen tepkiler nedeniyle terör alarmı seviyesini üçten dörde yükseltti. Bu, ülkede geçerli olan en yüksek ikinci alarm seviyesi.

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İsveç parlamentosu önündeki Kur'an yakma eylemi öncesi polisin güvenlik çemberi - (31.07.2023)
İsveç'te Kur'an eylemleri nedeniyle terör alarmı seviyesi yükseltildiFotoğraf: Oscar Olsson/TT/picture alliance

İsveç, Kur'an yakma eylemleri ve bu eylemlere yurt dışından gelen tehditler nedeniyle terör alarm seviyesini 2016 yılından bu yana ilk kez, en üst ikinci seviyeye yükseltti.

İsveç istihbarat servisi Säpo'nun başkanı Charlotte von Essen, Perşembe günü Stockholm'de düzenlediği basın toplantısında, alarm seviyesinin 3'ten 4'e yükseltildiğini bildirdi. Von Essen, İsveç'in saldırı tehditleri karşısında "kötüleşen bir durumda" olduğunu ve bu durumun daha uzun süre devam edeceğini belirterek, alarm seviyesini yükseltme kararının tek bir olaya dayalı olmadığını ve bunun uzun vadeli bir değerlendirme olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Yakın geçmişte Stockholm'de küçük gruplarca düzenlenen İslamofobik eylemlerde Kur'an nüshaları ateşe verilmiş ya da üzerlerine basılarak çiğnenmişti.

El Kaide bağlantılı tehdit kuşkusu

Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerde ise bu tür eylemlere yönelik tepkiler gelmişti. Birçok ülkede kalabalık gruplar eylemleri protesto etmiş; Irak'ın başkenti Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliği saldırıya uğramış, terör örgütü El Kaide'ye ait olduğu belirtilen bir bildiride ise Kur'an eylemlerine saldırı ile karşılık verme çağrısı yapılmıştı.

NATO'ya adaylık başvurusu Türkiye'nin onayına takılan İsveç'te beş adet terör alarm seviyesi bulunuyor. Ülkede şimdiye dek 5. seviye hiç devreye sokulmadı. Dördüncü seviye ülkeye yönelik somut bir tehlike olduğu ve faillerin saldırı gerçekleştirme niyet ve kabiliyetine sahip olma ihtimalinin yüksek olduğu anlamına geliyor. Üçüncü seviyeden farkı ise "artan bir tehdidi" değil, "yüksek bir tehdidi" işaret etmesi.

İsveç'te 4 numaralı terör alarm seviyesi Kasım 2015'te Paris'te meydana gelen terör saldırılarından kısa bir süre sonra uygulamaya konulmuş, 2016'daki mülteci krizi sırasında, İsveç'in alışılmadık derecede çok sayıda mülteci kabul ettiği birkaç ay boyunca da yürürlükte kalmıştı. O dönemde IŞİD, Avrupa'da saldırılar düzenleme çağrısında bulunmuştu.

 

dpa / TY,ET

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