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İsveç'te "Kur'an yakma" eylemi çatışmalara neden olmuştuFotoğraf: JOHAN NILSSON/TT NEWS AGENCY/AFP/Getty Images
Politikaİsveç

İsveç'te polisin protestolarda Kur'an yakma yasağına iptal

2 saat önce

İsveç'te bir mahkeme, Şubat ayında yapılması planlanan iki adet Kur'an yakma protestosunu yasaklayan polis kararının iptal edildiğini açıkladı.

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İsveç Mahkemesi, Salı günü yaptığı açıklamada, Şubat ayında yapılması planlanan iki adet Kur'an yakma protesto gösterisini yasaklayan polis kararının iptal edildiğini açıkladı. Mahkeme, “güvenlik riski endişelerinin protesto hakkını kısıtlamaya yeterli olmayacağını” belirtti. Hakim Eva-Lotta Hedin konuya ilişkin, “Polis yetkililerin bu kararları için yeterince destekleri yok” ifadelerini kullandı.

Göç ve İslam karşıtı, aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) partisi lideri, ırkçı politikacı Rasmus Paludan'ın Ocak ayında hayata geçirdiği Kur'an yakma eylemi Müslüman ülke ve kuruluşların tepkisine neden olmuştu. İsveç'in başkenti Stockholm'da, Türkiye Büyükelçiliği binası önünde düzenlediği eyleminde Paludan Kuran'ı yakmış, güvenlik önlemleri alan polis buna müdahale etmemişti.

Polis daha sonra Şubat ayında Türkiye ile Irak büyükelçilik binaları önünde yapılmak istenilen Kur'an yakma protestolarına polis izin vermemişti. İsveç polisi kararına gerekçe olarak Ocak ayındaki protestonun İsveç'i "saldırılar için daha yüksek bir hedef" haline getirdiğini savunmuştu.

Terör bağlantısı

İsveç İstihbarat Birimi’nden Salı günü yapılan açıklamada, Ocak ayında İsveç'te Kur'an yakma protestolarına ilişkin beş kişinin “terör eylemi” planladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı açıklandı. İsveç Terörle Mücadele Birimi Başkan Vekili Susanna Trehorning, İsveç güvenlik birimlerinin konuyla ilgilendiğini ve şüphelilerin "uluslararası radikal İslam” ile bağlantılı olabileceklerini ekledi.

AFP, DW / AI, DÇÜ

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