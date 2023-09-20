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İsveç'te "PKK'ya haraç" davası sonuçlandı

20 Eylül 2023

İsveç'te temyiz mahkemesi, PKK adına silah zoruyla haraç toplamaktan hüküm giyen kişinin 4,5 yıllık hapis cezasını onadı, ancak Türkiye'ye sınır dışı edilmesi kararını bozdu.

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İsveç bayrağı önünde bir yargıç tokmağı ve bir kanun kitabı
Fotoğraf: Boris Zerwann/Panther Media/picture alliance

İsveç'te temyiz mahkemesi, PKK'ya finansman sağlamaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılan kişinin hapis cezasını onadı, ancak cezasını çektikten sonra Türkiye'ye sınır dışı edilmesi kararını iptal etti.

Stockholm Bölge Mahkemesi Temmuz ayında verdiği kararda, Yahya Güngör adlı Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını PKK adına gasp girişimi, silah bulundurma ve teröre finansman sağlama girişimi suçlarından mahkum ederek 4,5 yıl hapis cezasına çarptırmış, İsveç'te cezasını tamamladıktan sonra Türkiye'ye sınır dışı edilmesine ve İsveç'e giriş yasağı getirilmesine hükmetmişti.

Sınır dışı kararı bozuldu

Temyiz mahkemesi ise hapis cezasını onamakla birlikte, "sınır dışı uygulamasının çok uzak bir zamanda gerçekleşmeyeceğinden yola çıkıldığında PKK bağlantısı nedeniyle hükümlüye yönelik Türkiye'deki tehdidin geçerliliğini sürdürüyor olacağına" işaret etti.

Stockholm Bölge Mahkemesi, İsveç'te PKK'ya finansman suçlamasıyla mahkumiyet kararı veren ilk mahkeme olmuştu. Sanık Yahya Güngör, başkent Stockholm'de bir restoran sahibinden silah zoruyla haraç almaya çalışmak, havaya ateş etmek ve ertesi gün parayı hazır etmemesi durumunda restorana zarar verme tehdidinde bulunmakla suçlanıyordu. Sanık, hakkındaki suçlamaları reddetmişti. Mahkeme kararında, soruşturmalar sonucunda PKK'nın, Kürt iş insanlarını haraca bağlayarak Avrupa'da son derece geniş çaplı finansman faaliyetlerinde bulunduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti.

İsveç, NATO üyeliğine onay vermesi için Türkiye'nin talep ettiği üzere Mayıs ayında terörle mücadele yasalarını sertleştirmişti. Yasada yapılan değişikliklerle terör örgütüne üyeliğin yanı sıra örgütü desteklemek, güçlendirmek ve tanıtımını yapmak üzere girişilen faaliyetler de ceza kapsamına alınmış ve 4 yıla varan hapis cezaları getirilmişti.

AP / BK,ET

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