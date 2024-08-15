İsveç'te yaşayan bir kişide, Afrika'da hızla yayılan M çiçeği hastalığı teşhis edildi. İsveçli yetkililer, hastanın tedavisine gerekli güvenlik önlemleri ile başlandığını ve toplum için bir risk bulunmadığını bildirdi.

İskandinavya ülkelerinden İsveç'te M çiçeği vakası görüldü. İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed, konuyla ilgili açıklamasında "Bugün öğleden sonra İsveç'te, Clade I türü ağır bir M çiçeği vakası tespit edildi" ifadelerini kullandı.

İsveç hükümetine bağlı Kamu Sağlık Ajansı'ndan yapılan açıklamada da, Mpox olarak da bilinen M çiçeği virüsü tespit edilen kişiye hastalığın Afrika'da bulaştığı bildirildi. Ajans yetkililerinden epidemiyoloji doktoru Magnus Gisslen, söz konusu hastanın tedavisine başlandığını ve bu kişiye hastalığı süresince nasıl davranması gerektiğinin anlatıldığını aktardı.

İsveç Kamu Sağlık Ajansı, ülke olarak Mpox virüsü tespit edilen hastalara karantina uygulanması ve güvenli bir şekilde tedavi altına alınması için tüm hazırlıkların yapıldığını ve ülkede bir tane vaka görülmüş olmasının toplumsal bir risk oluşturmadığını vurguladı.

DSÖ'den "acil durum" açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Mpox'un Afrika'da hızla yayılması nedeniyle Perşembe günü öğle saatlerinde "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti. DSÖ, iki sene önce de aynı hastalıkla ilgili acil durum açıklamasında bulunmuştu. Ancak yetkililer hastalığın şu an görülen ve Clade I adı verilen türünün daha bulaşıcı ve ölümcüllüğünün daha yüksek olduğunu bildiriyor.

İki yıl önce görülen Clade IIb türü Mpox virüsü sadece cinsel ilişki yolu ile bulaşırken, şu an Afrika'da, özellikle de vakaların yüzde 96'sının görüldüğü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde süratle yayılan Clade I türü Mpox, yakın temasla da bulaşabiliyor.

Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan gün içinde yapılan açıklamada, "Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerine yer verilmişti.

Reuters,DW / ET,EC

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