İsveç'te Kur'an yakma eylemine polisten onay

İsveç'in başkenti Stockholm'de bugün yeni bir Kur'an yakma eylemi gerçekleştirilecek. İsveç polisi, Stockholm'ün en büyük camisinin önünde Kur'an yakılmasına izin verdiğini duyurdu.

İsveç polisi, mevcut yasalara göre, Kur'an yakmanın doğuracağı güvenlik risklerinin, "bu talebi reddetme kararını meşru gösterebilecek" bir durum teşkil etmediğini belirtti.

Polis, bölgede alınan güvenlik önlemleri kapsamında ülkenin diğer kentlerinden de takviye güç istediğini duyurdu.

AFP haber ajansı, Kur'an yakma eyleminin daha önceki bir talebi reddedilen Salwan Momika adlı kişi tarafından gerçekleştirileceğini bildirdi. Momika, bir gazeteye verdiği demeçte, kendisini Kur'an'ı yasaklatmak isteyen Iraklı bir mülteci olarak tanımlamıştı.

Yasak kararı temyizden dönmüştü

İsveç'te temyiz mahkemesi geçtiğimiz haftalarda, polisin Stockholm'de benzer iki eyleme izin vermeyi reddetme kararını haksız bulmuştu. Polis, geçen Ocak ayında Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an yakılmasının ardından yükselen gerilim sonrası verdiği yasak kararında güvenlik endişelerini gerekçe göstermişti.

Büyükelçilik önündeki eylem, haftalarca süren protestolara ve İsveç ürünlerine yönelik boykot çağrılarına neden olurken Stockholum'ün NATO üyelik sürecini de sekteye uğratmıştı.

Türkiye, imzalanan üçlü muhtıra uyarınca kurulan Türkiye-İsveç-Finlandiya Daimi Ortak Mekanizma kapsamındaki müzakereleri bir süreliğine durdurduktan sonra başta ABD olmak üzere diğer NATO üyelerinin baskısı üzerine yeniden başlatmıştı. İlerleyen aylarda Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına yeşil ışık yakan Türkiye, İsveç'in üyeliğine isehâlen meclis onayı vermedi.

İsveç'in Vilnius beklentisi

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkesinin gelecek ay Litvanya'da yapılacak NATO zirvesine kadar bu ittifaka katılmasını arzuladığını söyledi.

Kamu yayın organı SVT'ye konuşan Kristersson, "Her ne kadar başından beri bizim arzumuz o yönde olsa da kimse bize bunun Vilnius'ta ya da hemen öncesinde gerçekleşeceğine dair söz veremez. Ancak bu bizim diğer NATO üyeleriyle de paylaştığımız bir arzu" dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de dün Stockholm'de İngiliz mevkidaşı James Cleverly ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkesinin NATO'ya katılabilmek için Türkiye'nin tüm taleplerini karşıladığını yineledi.

İsveç'te yürürlüğe giren yeni terörle mücadele yasasına atıfta bulunarak bu kanunun "herhangi bir yolla bir terör örgütüne katılımı" yasa dışı kıldığını söyleyen Billström, "Böylece anlaşmamızın son kısmını da yerine getiriyoruz" dedi.

DW,AFP,rtr/CÖ,BK