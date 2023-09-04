İsveç'te Kur'an yakma eyleminde olay çıktı

İsveç'te dün bir Kur'an yakma eylemi daha gerçekleşti. Eyleme engel olmak isteyen protestocularla müdahale eden polisler arasında çatışma çıktı. Gece boyunca süren protestoların bugün de devam ettiği belirtiliyor.

İsveç'in en büyük üçüncü kenti Malmö'de bir Kur'an yakma eyleminde çatışmalar çıktı. Daha önce de benzer eylemlerle gündeme gelen Iraklı mülteci Salvan Momika'nın, Malmö'de göçmenlerin yoğun yaşadığı bir semtte düzenlediği eyleme protestocular tepki gösterdi.

Öfkeli protestocuların Momika'nın Kur'an yakmasını engellemeye çalıştığı ve müdahale edilen polise saldırdığı bildirildi. Malmö emniyet teşkilatından yapılan açıklamada, Pazar günü başlayan ve gece de süren protestolarda polislere taş atıldığı, onlarca aracın ve yer altındaki bir garajın ateşe verildiği belirtilirken, Polis olaylarla ilgili üç kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Olaylar Pazartesi sabahı da devam etti. Çoğu gençlerden oluşan öfkeli kalabalığın Kur'an yakılmasını protesto eden pankartlar taşıdığı, bazılarının otomobil lastiklerini ateşe verdiği, sokaklardaki bisiklet ve elektrikli küçük motosikletleri yere fırlattığı belirtildi.

Polis sözcüsü, açığa çıkan duyguları anladıklarını ancak Pazar günü tanık olunan şiddet ve karışıklığa tolerans gösteremeyeceklerini kaydetti.

Polis yasağı mahkemeden dönmüştü

Iraklı bir mülteci olan Momika'nın son aylarda gerçekleştirdiği İslam karşıtı benzer eylemlere İsveç polisinin izin vermesi Müslüman ülkelerde de yoğun tepkilere yol açmıştı. Ancak polisin daha sonra kamu güvenliğiyle ilgili endişeleri gerekçe göstererek bir Kur'an yakma eylemini yasaklaması mahkemeden dönmüş, mahkeme yasağın ifade özgürlüğüyle bağdaşmadığına hükmetmişti.

İsveç'te dine küfrü yasaklayan yasalar 1970'li yıllarda yürürlükten kaldırılmıştı. Ancak son aylarda yaşanan gelişmeler sonrasında İsveç hükümeti, eylemlerin ulusal güvenlik endişeleri gerekçesiyle yasaklanabilmesi için hukuki yolların araştırıldığını bildirmişti.

AP / BK,ET

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