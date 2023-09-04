  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
Politikaİsveç

İsveç'te Kur'an yakma eyleminde olay çıktı

4 Eylül 2023

İsveç'te dün bir Kur'an yakma eylemi daha gerçekleşti. Eyleme engel olmak isteyen protestocularla müdahale eden polisler arasında çatışma çıktı. Gece boyunca süren protestoların bugün de devam ettiği belirtiliyor.

https://p.dw.com/p/4VvAG
İsveç'in Malmö kentinde, bir Kuran yakma eyleminin ardından çıkan olaylar - (28.08.2020)
Malmö kenti daha önce de Kuran yakma eylemleri nedeniyle gerginliklere sahne olmuştu - (28.08.2020)Fotoğraf: TT NEWS AGENCY/AP Photo/picture alliance

İsveç'in en büyük üçüncü kenti Malmö'de bir Kur'an yakma eyleminde çatışmalar çıktı. Daha önce de benzer eylemlerle gündeme gelen Iraklı mülteci Salvan Momika'nın, Malmö'de göçmenlerin yoğun yaşadığı bir semtte düzenlediği eyleme protestocular tepki gösterdi.

Öfkeli protestocuların Momika'nın Kur'an yakmasını engellemeye çalıştığı ve müdahale edilen polise saldırdığı bildirildi. Malmö emniyet teşkilatından yapılan açıklamada, Pazar günü başlayan ve gece de süren protestolarda polislere taş atıldığı, onlarca aracın ve yer altındaki bir garajın ateşe verildiği belirtilirken, Polis olaylarla ilgili üç kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Olaylar Pazartesi sabahı da devam etti. Çoğu gençlerden oluşan öfkeli kalabalığın Kur'an yakılmasını protesto eden pankartlar taşıdığı, bazılarının otomobil lastiklerini ateşe verdiği, sokaklardaki bisiklet ve elektrikli küçük motosikletleri yere fırlattığı belirtildi.

Polis sözcüsü, açığa çıkan duyguları anladıklarını ancak Pazar günü tanık olunan şiddet ve karışıklığa tolerans gösteremeyeceklerini kaydetti.

Polis yasağı mahkemeden dönmüştü

Iraklı bir mülteci olan Momika'nın son aylarda gerçekleştirdiği İslam karşıtı benzer eylemlere İsveç polisinin izin vermesi Müslüman ülkelerde de yoğun tepkilere yol açmıştı. Ancak polisin daha sonra kamu güvenliğiyle ilgili endişeleri gerekçe göstererek bir Kur'an yakma eylemini yasaklaması mahkemeden dönmüş, mahkeme yasağın ifade özgürlüğüyle bağdaşmadığına hükmetmişti.

İsveç'te dine küfrü yasaklayan yasalar 1970'li yıllarda yürürlükten kaldırılmıştı. Ancak son aylarda yaşanan gelişmeler sonrasında İsveç hükümeti, eylemlerin ulusal güvenlik endişeleri gerekçesiyle yasaklanabilmesi için hukuki yolların araştırıldığını bildirmişti.

 

AP / BK,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Aşırı sağcı Rasmus Paludan İsveç'teki Türk Büyükelçiliği önünde Kuran'ı yakıyor - (21.01.2023 / Stockholm)

Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an yakıldı

Türkiye'nin İsveç Büyükelçiliği önünde Kur'an yakıldı

İslam ve göç karşıtı aşırı sağcı Sıkı Yön partisinin lideri Rasmus Paludan, daha önceden duyurduğu gibi Türkiye'nin İsveç'teki büyükelçilik binası önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
Politika21 Ocak 2023

İsveç'te polisin protestolarda Kur'an yakma yasağına iptal

İsveç'te polisin protestolarda Kur'an yakma yasağına iptal

İsveç'te bir mahkeme, Şubat ayında yapılması planlanan iki adet Kur'an yakma protestosunu yasaklayan polis kararının iptal edildiğini açıkladı.
Politika4 Nisan 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - (04.09.2023 / Soçi)

Erdoğan: Tahılda Afrika'ya yönelik önemli bir adım olacak

Politika4 Eylül 2023
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Anıt 2018 yılında dikilmişti.

"Soykırım anıtı" tartışmaları Köln'ü ikiye böldü

"Soykırım anıtı" tartışmaları Köln'ü ikiye böldü

Toplum3 Eylül 2023
Kitle turizminden usanan tatil destinasyonları nitelikli turizme yöneliyor

Turizmde yeni eğilim: Kentler "kaliteli" turist peşinde

Turizmde yeni eğilim: Kentler "kaliteli" turist peşinde

Seyahat3 Eylül 2023
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis NATO Zirvesi sırasında Litvanya’da bir araya ilişkilerde normalleşme adımlarının atılacağını ilan etmişlerdi.

Türkiye ile Yunanistan Adalet Divanı'na mı gidecek?

Türkiye ile Yunanistan Adalet Divanı'na mı gidecek?

Politika2 Eylül 2023
Fotoğrafta AB dışişleri bakanları yer alıyor.

AB Afrika politikalarını gözden geçiriyor

AB Afrika politikalarını gözden geçiriyor

Politika2 Eylül 2023
Adaletin sembolü, bir elinde kılıç bir elinde terazi tutan, Roma mitolojisindeki adalet tanrıçası Justitia heykeli

Yeni adli yılda yargının gündeminde neler var?

Yeni adli yılda yargının gündeminde neler var?

Hukuk ve Adalet31 Ağustos 2023
Cemal Kemal Altun'un mezar taşı

Kiliseler sığınmacılara 40 yıldır koruma sağlıyor

Kiliseler sığınmacılara 40 yıldır koruma sağlıyor

Göç30 Ağustos 2023
Ana sayfaya dön