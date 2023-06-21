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İsveç'te bir ilk: PKK'ya finansman sağlama davası

37 dakika önce

İsveç'te PKK'ya finansman sağlama girişiminde bulunmakla suçlanan bir kişi mahkemeye çıktı. İsveç böylece son dönemde sertleştirdiği terör yasasını PKK destekçisi olmakla suçlanan bir kişiye karşı ilk kez kullanmış oldu.

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Fotoğraf: Boris Zerwann/Panther Media/picture alliance

İsveç'te PKK'ya finansman sağlama girişiminde bulunmakla suçlanan bir kişi Salı günü mahkemeye çıktı.

Kırklı yaşlarında olduğu belirtilen şüpheli, İsveç'in başkenti Stockholm'deki bir restoranın önünde silah sıkıp tehditler savurduğu için geçen Ocak ayında tutuklanmıştı.

Savcılık, şüphelinin amacının, Türkiye'nin yanı sıra İsveç, Avrupa Birliği ve ABD tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK için haraç almak olduğunu iddia ediyor. Savcılık söz konusu kişinin İsveç'teki PKK faaliyetlerinde kilit rol oynadığını iddia etti.

Alman ve Fransız istihbaratından kanıtlara da yer verilen iddianamede, şüphelinin PKK'nın finansmanına doğrudan müdahil olan kişilerle irtibat kurduğu ve bizzat örgüt adına hareket ettiği iddiaları da aktarıldı.

Sanık avukatı İlhan Aydın ise mahkemede müvekkilinin PKK ile bağlantılı kişilerle irtibat kurmuş olabileceğini ancak kendisinin bu örgütle bağlantısı bulunmadığını savundu.

Aydın, duruşma öncesi AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, müvekkilinin para gasbetme ve PKK'ya finansman sağlama girişimi suçlamalarını reddettiğini, silah kullanımıyla ilgili suçlamayıysa kabul edeceğini ifade etmişti.

İsveç'ten üst üste adımlar

Türkiye, "teröristlere kucak açmakla" suçladığı İsveç'ten onlarca kişinin iadesi için başvurmuştu. Ankara, terör örgütlerine yönelik tavrı nedeniyle İsveç'in NATO üyeliğine de karşı çıkıyor.

İsveç son dönemde Ankara'nın beklentilerini karşılayabilecek bir dizi terörle mücadele kanunu geçirdi. Terör tanımını daha kapsamlı hâle getiren bu yasalar, terör örgütlerinin finansmanına yönelik faaliyetlerden ötürü dava açılmasını da kolaylaştırıyor.

Daha önce IŞİD bağlantılı davalarda işletilen bu yasa, PKK destekçisi olmakla suçlanan bir kişiye karşı ilk kez kullanıldı.

İsveç geçen hafta da Türkiye'de yaklaşık 10 yıl önce uyuşturucu satıcılığından hüküm giymiş olan bir PKK destekçisini iade etmeyi kabul etmişti.

İsveç'in NATO üyelik süreci

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından onlarca yıldır sürdürdükleri askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek NATO'ya katılmak için Mayıs 2022'de ortak başvuruda bulunmuştu. Finlandiya ve İsveç'in üye olabilmesi için NATO bünyesindeki 30 ülkenin onayı gerekiyor. İsveç'in üyeliğine Türkiye ve Macaristan dışındaki NATO üyeleri meclis onayı verdi. Türkiye, İsveç'in üyeliğine onay vermek için Stockholm'den terör örgütleriyle mücadele konusunda daha somut adımlar beklediğini belirtiyor. Macaristan hükümeti ise İsveçli yetkililerin Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın politikalarına yönelik eleştirilerinden rahatsız.

Türkiye ve Macaristan uzun süre Finlandiya'nın NATO üyeliğine de karşı çıkmış, ancak Ankara ve Budapeşte'nin bu itirazlarını geri çekmelerinin ardından Finlandiya geçen Nisan ayında NATO'ya katılmıştı.

DW,AFP/CÖ,TY

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