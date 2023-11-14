İsveç'in NATO'ya üyeliği Dışişleri Komisyonu'nun gündeminde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini gündemine aldı.

AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu, "Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere 16 Kasım Perşembe günü toplanacak.

Teklifte, "İsveç'in Üçlü Muhtıra'dan kaynaklı taahhütlerini yerine getirme durumunun Daimi Ortak Mekanizmanın 14 Haziran ve 6 Temmuz 2023 tarihlerindeki dördüncü ve beşinci toplantılarında ele alındığı" ve son olarak "Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesinden önce, 10 Temmuz 2023'te yapılan toplantıda" gözden geçirildiği hatırlatılıyor.

"Bu son toplantıda, İsveç en üst düzeyde, Üçlü Muhtıra'daki kayıtlı taahhütlerini uygulamaya dair bir yol haritası sunma; bakan seviyesinde ikili düzeyde bir güvenlik iş birliği mekanizması tesis etme ve ülkemizin AB üyelik sürecini güçlü bir şekilde desteklemeyi taahhüt etmiştir" denilen kanun teklifinde, "Gelinen aşamada, Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütler, 10 Temmuz 2023 tarihli ortak açıklamada yer alan unsurlar, İsveç'le ikili ilişkilerimiz, bu ülkenin NATO ile kapsamlı ortaklık ilişkisi ve birlikte çalışabilirliği bakımından eriştiği seviye dikkate alındığında, İsveç'in NATO'ya üyeliğinin Türkiye'ninki dahil Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayacağı kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer veriliyor.

İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'ne ilişkin kanun teklifinin Dışişleri Komisyonu'nda onaylandıktan sonra TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edilmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü 23 Ekim'de imzalayarak, onay için TBMM'ye sevk etmişti.

"İsveç NATO üyesi olmayı sabırsızlıkla bekliyor"

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırması sonrasında askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek Finlandiya ile birlikte NATO'ya üye olmak için başvuruda bulunan İsveç, Katılım Protokolü'nün Dışişleri Komisyonu'na alınmasını memnuniyetle karşıladı.

Reuters'a konuşan Dışişleri Bakanı Tobias Billström, "Bu çok memnun edici bir bilgi. İsveç, NATO üyesi olmayı sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

Finlandiya, 4 Nisan 2023 tarihinde NATO'ya katılmıştı. Ancak, Türkiye, "PKK gibi terör örgütleri ile yeterince mücadele etmediği" gerekçesiyle İsveç'in üyeliğini uzun süre bloke etmişti. İsveç, Türkiye'nin talepleri üzerine terörle mücadele yasalarını sertleştiren değişiklikleri yürürlüğe sokmuştu. İsveç'in Türkiye'nin taleplerini karşılamaya yönelik adımları neticesinde Türkiye Temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan zirvede İsveç'in üyeliğine yönelik itirazını kaldırmıştı. Türkiye ve Macaristan'ın onay süreçlerini tamamlamasının ardından İsveç'in 32'nci üye olarak NATO'ya katılması bekleniyor.

DHA, DW/JD, BK

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