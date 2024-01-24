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İsveç'in NATO üyeliği için gözler şimdi Macaristan'da

24 Ocak 2024

İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanmasının ardından gözler, onay sürecini tamamlamayan son ülke olan Macaristan'da. Başbakan Orban ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban
Macaristan Başbakanı Viktor OrbanFotoğraf: John Thys/AP Photo/picture alliance

İsveç'in NATO üyeliğine TBMM'den çıkan onayın ardından gözler, 31 üyeli ittifakta meclis onayı vermemiş son ülke olan Macaristan'a çevrildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Macaristan hükümetinin İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini kendisine bir kez daha teyit ettim. Ayrıca Macaristan Ulusal Meclisinin İsveç'in katılımından yana oy kullanması ve mümkün olan ilk fırsatta onay sürecini sonuçlandırması için çalışmaya devam edeceğimizi de vurguladım" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de telefon görüşmesi sonrasında sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek "Başbakan Orban ve hükümetinin İsveç'in NATO üyeliği için verdikleri açık desteği memnuniyetle karşıladığını" belirtti. Stoltenberg, parlamento yeniden toplanır toplanmaz onay sürecini tamamlaması beklentisini de bir kez daha vurguladı.

Macaristan Başbakanı Orban, parlamentonun ne zaman toplanacağı ya da oylamanın ne zaman yapılacağına dair bir işaret vermedi. Ancak Macaristan Ulusal Meclisinin bir sonraki Genel Kurul oturumunun normalde 27 Şubat'ta gerçekleşmesi gerekiyor. Bu tarih öncesinde İsveç'in üyeliğinin onaylanması için özel bir oturum düzenlenmesi de ihtimal dahilinde.

İsveç'in NATO üyeliği, daha önce meclisin ilgili komisyonlarında onaylanmış, ancak Genel Kuruldaki oylama defalarca ertelenmişti.

 

DW,AFP/BK,TY

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