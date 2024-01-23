İsveç'in NATO üyeliği görüşmeleri TBMM'de başladı

TBMM, İsveç'in NATO üyeliğini görüşüyor. TBMM'nin onaylaması durumunda İsveç'in üyeliği için onay vermeyen tek NATO üyesi Macaristan kalacak.

İsveç'in NATO’ya katılımı protokolünün TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul'un bugünkü oturumunu MHP'li Başkan Vekili Celal Adan yönetiyor.

Görüşmelerde gruplar adına söz alan milletvekilleri partileri adına İsveç'in NATO üyeliğine dair görüşlerini paylaşacaklar. Konuşmaların ardından ise oylamaya geçilecek.

Protokolün kabul edilmesi durumunda bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzası ve Resmî Gazete aşamaları beklenecek.

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolü Meclis'te 23 Mart 2023'te onaylanırken, Erdoğan tarafından imzalanmasının ardından Resmî Gazete'de 1 Nisan 2023'te yayımlanmıştı.

İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin protokol, Meclis Dışişleri Komisyonu'nun gündemine ilk olarak 16 Kasım'da gelmişti. Protokol Dışişleri Komisyonu'nda 26 Aralık'ta kabul edilmişti.

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