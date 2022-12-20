İsveç'e Bülent Keneş tepkisi: Artık somut adımlar istiyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bülent Keneş'in iadesi yönündeki talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme. Biz artık İsveç'ten, Finlandiya'dan güzel sözler işitmek istemiyoruz, somut adımlar görmek istiyoruz" dedi.

Ankara'da Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile biraraya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantı sonrasında mevkidaşı ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, toplantının soru cevap bölümünde Türkiye'nin İsveç'ten iadesini talep ettiği Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş'in iadesinin İsveç Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmesi konusunda bir açıklama yaptı.

"Bülent Keneş'in iadesi yönündeki talebimizin reddedilmesi çok olumsuz bir gelişme" diyen Çavuşoğlu "Biz artık İsveç'ten, Finlandiya'dan güzel sözler işitmek istemiyoruz, somut adımlar görmek istiyoruz" dedi.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında geçen Haziran ayında imzalanan üçlü mutabakat muhtırasına dikkat çeken Çavuşoğlu, "Bu belgede de FETÖ net bir şekilde yer alıyor. Sadece PKK, YPG, PYD değil FETÖ de yer alıyor. Dolayısıyla bu darbecilerin oradaki mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesi gerekiyor. Tabii bu konuda son kararın bakanlar kurulu tarafından verileceğini söyleyenler de var. Önemli olan kimin karar vereceği değil, bizim bu beklentilerimizin karşılanmasıdır" diye konuştu.

"Yine PKK terör örgütü mensubu kişiler de var iadesini istediğimiz" diye sözlerine devam eden Çavuşoğlu "Bir kişiyi iade ettiler o bizim listemizde yoktu. Onu da memnuniyetle karşıladığımızı söyledik. Bir kişiyi iade ettik, bu işi kapatalım gibi bir beklentileri varsa bu gerçekçi bir beklenti değildir. Üçlü ahitnamede ne varsa her iki ülke de bunları yerine getirmekle yükümlüdür" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün Perşembe günü Ankara'ya geleceğini ve kendisiyle bu konuları görüşeceklerini belirtti.

İsveç, Aralık ayı başında PKK/KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etmişti.

Üç ülke arasında imzalanan mutabakat, İsveç ve Finlandiya'nın başta PKK olmak üzere terör örgütlerine karşı daha somut adımlar atması ve Ankara'ya yönelik silah ihracat kısıtlamalarını kaldırması karşısında Türkiye'nin de bu iki ülkenin NATO üyeliklerine onay vermesini öngörüyor. Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'dan talep ettiği adımların başında, onlarca kişinin Türkiye'ye iadesi geliyor.

Bülent Keneş Fotoğraf: Jonathan Nackstrand/AFP/Getty Images

İsveç Yüksek Mahkemesi'nin kararı

İsveç Yüksek Mahkemesi Pazartesi günü aldığı bir kararla İsveç'te yaşayan Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddetmişti. Mahkeme, Türkiye'nin 2016 yılındaki darbe girişimine karışmakla suçladığı gazeteci Keneş'in iadesinin önünde "çok sayıda engel" bulunduğunu açıklamıştı.

Gülen yapılanması mensubu olduğu iddia edilen Keneş'e yöneltilen suçlamalardan bazılarının İsveç'te suç kapsamında değerlendirilmediği, davanın siyasi niteliği ve söz konusu kişinin mülteci statüsünün iadeyi imkansız hale getirdiği belirtilmişti. Mahkemenin kararında "Hükümet iade talebine izin verecek konumda değildir" ifadeleri de yer almıştı.

DW / EC, BK