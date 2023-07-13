İsveç yargısından Türkiye'nin iade talebine ret

İsveç Yüksek Mahkemesi, Türkiye'nin "Fethullah Gülen Terör Örgütü" üyesi oldukları gerekçesiyle istediği iki kişinin Türkiye'ye iade edilmesinin yasal olmadığına hükmetti.

Yüksek Mahkeme, şahısların terör örgütü üyesi olduğu yönünde Türkiye'nin ileri sürdüğü delillerin yeterli olmadığı sonucuna vardı. Kararda şahısların cep telefonlarına Bylock uygulaması indirmiş ve bu uygulamayı kullanmış olmalarının İsveç'te yürürlükte olan "Terör Suçları Yasası" uyarınca terör örgütüne katılım olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi. Mahkeme iade prosedürünün hem İsveç'te hem de Türkiye'de suç teşkil eden eylemlerde bulunan kişiler için uygulanabileceğine, bu bakımdan iade için yasal bir engel olduğuna dikkat çekti.

Mahkeme iade prosedürüne ikinci bir yasal engel olarak da şahısların Türkiye'ye iade edilmeleri halinde kötü muameleye maruz kalma riski bulunduğuna işaret etti. Ayrıca İsveç'in söz konusu şahıslara sığınmacı statüsü tanımış olduğuna da dikkat çekildi.

İsveç'te iade kararlarında karar verme yetkisi hükümete ait. Yüksek Mahkeme iki Türk vatandaşının durumunda iadenin yasal olmadığına hükmetmiş oldu.

Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine aylardır yükselttiği itirazı Litvanya'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde kaldırmıştı. İsveç'in NATO üyeliğine onayın 15 Temmuz'da tatile girecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine Ekim ayında gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili dün Litvanya'da yaptığı açıklamada "2 aylık bir Meclis tatili var. Tabii ekim ayında bu tatilden çıkma durumu söz konusu değil. Zira birçok uluslararası sözleşmeler var, birçok görüşülmesi gereken yasa önerileri var. Bunların önem sırasına göre bu attığımız adım da burada yerini alacak ama mümkün olduğu kadar kısa zamanda bu işi bitirmek bizim hedefimiz" demişti.

Reuters, AFP / EC, BK