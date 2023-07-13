  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
NATO - Türkiye İlişkileri
Türkiye ekonomisi
Hukuk ve Adaletİsveç

İsveç yargısından Türkiye'nin iade talebine ret

16 dakika önce

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yönelik itirazını çekmesi sonrasında İsveç yargısından yeniden kriz yaratabilecek bir karar geldi.

https://p.dw.com/p/4TqcN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbaknı Kristersson
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson NATO zirvesi marjında Vilnius'ta bir araya gelmişti.Fotoğraf: Henrik Montgomery/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

İsveç Yüksek Mahkemesi, Türkiye'nin "Fethullah Gülen Terör Örgütü" üyesi oldukları gerekçesiyle istediği iki kişinin Türkiye'ye iade edilmesinin yasal olmadığına hükmetti.

Yüksek Mahkeme, şahısların terör örgütü üyesi olduğu yönünde Türkiye'nin ileri sürdüğü delillerin yeterli olmadığı sonucuna vardı. Kararda şahısların cep telefonlarına Bylock uygulaması indirmiş ve bu uygulamayı kullanmış olmalarının İsveç'te yürürlükte olan "Terör Suçları Yasası" uyarınca terör örgütüne katılım olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi. Mahkeme iade prosedürünün hem İsveç'te hem de Türkiye'de suç teşkil eden eylemlerde bulunan kişiler için uygulanabileceğine, bu bakımdan iade için yasal bir engel olduğuna dikkat çekti.

Mahkeme iade prosedürüne ikinci bir yasal engel olarak da şahısların Türkiye'ye iade edilmeleri halinde kötü muameleye maruz kalma riski bulunduğuna işaret etti. Ayrıca İsveç'in söz konusu şahıslara sığınmacı statüsü tanımış olduğuna da dikkat çekildi.

İsveç'te iade kararlarında karar verme yetkisi hükümete ait. Yüksek Mahkeme iki Türk vatandaşının durumunda iadenin yasal olmadığına hükmetmiş oldu.

Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine aylardır yükselttiği itirazı Litvanya'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde kaldırmıştı. İsveç'in NATO üyeliğine onayın 15 Temmuz'da tatile girecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine Ekim ayında gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili dün Litvanya'da yaptığı açıklamada "2 aylık bir Meclis tatili var. Tabii ekim ayında bu tatilden çıkma durumu söz konusu değil. Zira birçok uluslararası sözleşmeler var, birçok görüşülmesi gereken yasa önerileri var. Bunların önem sırasına göre bu attığımız adım da burada yerini alacak ama mümkün olduğu kadar kısa zamanda bu işi bitirmek bizim hedefimiz" demişti.

Reuters, AFP / EC, BK

 

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbaknı Kristersson

İsveç yargısından Türkiye'nin iade talebine ret

Hukuk ve Adalet16 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson

İsveç'in üyeliği NATO'ya ne kazandıracak?

İsveç'in üyeliği NATO'ya ne kazandıracak?

Politika7 saat önce
Nato-Gipfel in Litauen

Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönem mi?

Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönem mi?

Politika8 saat önce
AP'nin Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor

Türkiye Raportörü: NATO ile AB arasında bağ hatalı

Türkiye Raportörü: NATO ile AB arasında bağ hatalı

Politika10 saat önce

Tekne faciasının sorumlusu Yunan sahil güvenliği mi?

Tekne faciasının sorumlusu Yunan sahil güvenliği mi?

Göç23 saat önce
Türkei Symbolbild Inflation

Mali disiplin tek taraflı olur mu?

Mali disiplin tek taraflı olur mu?

Ekonomi12 Temmuz 2023

Deprem bölgesinde zeytinliklere konut projesi

Deprem bölgesinde zeytinliklere konut projesi

Politika11 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön