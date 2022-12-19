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Bülent KeneşFotoğraf: Jonathan Nackstrand/AFP/Getty Images
Politikaİsveç

İsveç Yüksek Mahkemesi'nden Keneş'in iadesine ret

2 saat önce

İsveç Yüksek Mahkemesi, İsveç'te yaşayan Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Bülent Keneş'in Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddetti.

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İsveç Yüksek Mahkemesi Pazartesi günü aldığı bir kararla, Ankara'nın Stockholm'ün NATO üyeliğini onaylamak için öncelikli taleplerinden olan gazeteci Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesini reddetti.

Mahkeme, Türkiye'nin 2016 yılındaki darbe girişimine karışmakla suçladığı Today's Zaman Gazetesi eski genel yayın yönetmeninin iadesinin önünde "çok sayıda engel" bulunduğunu kaydetti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Gülen yapılanması mensubu olduğu iddia edilen Keneş'e yöneltilen suçlamalardan bazılarının İsveç'te suç kapsamında değerlendirilmediği, davanın siyasi niteliği ve söz konusu kişinin mülteci statüsünün iadeyi imkansız hale getirdiği kaydedildi.

Yargıç Petter Asp, "Ayrıca bu kişinin siyasi görüşleri nedeniyle takibata uğrama riski de bulunmaktadır. Bu nedenle iadesi gerçekleşemez… Hükümet iade talebine izin verecek konumda değildir" dedi.

Keneş, Ankara'nın İsveç'ten NATO üyeliğini onaylaması karşılığında iadesini istediği onlarca kişi arasında yer alıyor. Erdoğan, İsveç'ten iadesi istenenlerden sadece Keneş'in adını zikretmişti.

Türkiye'nin itirazı

Uluslararası herhangi bir askeri ittifakta yer almayan İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından NATO'ya katılmak için başvuruda bulunmuştu. Benzer durumdaki Finlandiya da bu gerekçeyle aynı başvuruyu yapmıştı. Ancak Ankara, iki ülkenin başvurularına "Terör örgütlerini destekledikleri" gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Özellikle İsveç'i "terörist" olarak gördüğü yasadışı Kürt gruplara güvenli bir sığınak sağlamakla suçlayan Türkiye, Haziran ayında İsveç ve Finlandiya ile anlaşmaya varmasına rağmen bu ülkelerin NATO başvurularını henüz onaylamadı.

Ankara, Stockholm'den özellikle suçluların iadesi de dahil olmak üzere çeşitli konularda daha sert adımlar atmasını bekliyor.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Kasım ayında Türkiye'ye giderek Erdoğan'la bu konuları görüşmüştü. İki lider görüşmelerinin ardından bir basın toplantısı yapmış, Erdoğan bu toplantıda İsveç'ten iadesi istenen "teröristler" sorulduğunda sadece Keneş'in adını vermişti.

"İadelere mahkemeler karar verir"

Stockholm'den Türkiye'nin iade talepleri ile ilgili daha önce çok kez yapılan açıklamalarda yargı bağımsızlığına vurgu yapılmış ve iadeler konusunda son kararı yargının vereceği belirtilmişti.

Aralık ayı başında İsveç, 2015 yılında İsveç'e kaçan ancak sığınma talebi reddedilen bir PKK mensubunu  Türkiye'ye iade etti.

Halen sürgündeki diğer Türk muhaliflerin kurduğu Stockholm Center for Freedom adlı kuruluşta görev yapan Keneş, Pazartesi günü AFP'ye yaptığı açıklamada karardan "memnuniyet duyduğunu" belirterek, hakkındaki iddiaların "Erdoğan rejimi tarafından uydurulduğunu" söyledi. Keneş, "Erdoğan rejiminin İsveç'te bana karşı başka yöntemler üreteceğinden ve hayatımı olabildiğince zorlaştıracağından eminim" diye konuştu. 

Ankara başta 33 kişinin iadesini talep etmişti. Ancak hükümete yakın yayın organlarına göre zamanla bu sayı 45'e daha sonra da 73'e çıktı.

AFP/TY,BO

 

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