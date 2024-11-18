İsveç ve Finlandiya'da halka "savaşa hazırlık" çağrısı

İsveç'te Sivil Savunma Ajansı (MSB), Pazartesi günü halka savaş olasılığına hazırlık için broşürler dağıtmaya başladı. "Kriz ya da Savaş Çıkarsa" başlıklı broşürlerde savaş, doğal afet ya da siber saldırı gibi acil durumlara nasıl hazırlık yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler yer alıyor.

MSB Başkanı Mikael Frisell, güvenlik durumunun ciddi olduğunu belirterek "Çeşitli krizler ve nihai olarak savaşa karşı dayanıklılığımızı artırmamız gerekiyor" dedi.

32 sayfalık broşürde askerî çatışma, doğal afet, siber saldırı ve terör saldırıları gibi İsveç'in karşı karşıya bulunduğu tehditler, resim ve örneklerle ortaya konuyor, dayanıklı gıda malzemeleri ve su stoklanması gibi konularda tavsiyeler yer alıyor.

Bugünden itibaren iki haftalık süreçte 5 milyon 200 bin broşürün İsveç'te hanelere gönderilmesi planlanıyor. Basılı olarak İsveççe ve İngilizce olarak yayımlanan broşürün dijital versiyonları Arapça, Farsça, Ukraynaca, Lehçe, Somalice ve Fince gibi dillerde de hazırlandı.

İsveç'in eski Genelkurmay Başkanı Micael Byden Ocak ayında yaptığı açıklamada İsveçlilerin zihinsel olarak savaşa hazırlanmaları gerektiğini belirterek dikkat çekmişti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana halka bu türden dağıtılan beşinci broşür, 2018'de çıkarılan broşürün güncellenmesiyle oluştu. 2018'de yayımlanan bir önceki broşür, Soğuk Savaş döneminde, 1961'deki broşürden sonra bir ilk olması nedeniyle manşetlerde yer almıştı. Bugünden itibaren dağıtılan broşür ise savaş olasılığına daha fazla odaklanmasıyla dikkat çekiyor.

Finlandiya'da hükümetten internet sitesi

Finlandiya'da da hükümet, savaş dahil farklı krizlere hazırlık için bilgilerin yayınlandığı bir internet sitesini devreye soktu. Rusya ile bin 340 kilometrelik bir sınıra sahip olan Finlandiya'da İçişleri Bakanlığı ve Dijital ve Nüfus Veri Hizmetleri Ajansı tarafından hazırlanan sitede uzun süreli enerji kesintileri, su kesintileri, iletişim hizmetlerinde aksamalar, aşırı hava olayları, büyük kazalar ile salgın hastalık ve askerî çatışma gibi uzun süreli krizlere hazırlık konusunda bilgiler yer alıyor.

İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya 2022'de saldırması sonrasında on yıllardır sürdürdükleri askerî tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek NATO üyeliğine başvurmuştu. Finlandiya 4 Nisan 2023, İsveç ise 7 Mart 2024'te NATO'ya tam üye oldu.

AFP/BK,TY

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