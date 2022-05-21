İsveç ve Finlandiya ile telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO üyeliklerine olumsuz baktığı İsveç ve Finlandiya'nın liderleri ile görüştü. Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta resmen NATO'ya katılım sürecini başlatacaklarını açıklayan İsveç ve Finlandiya'nın liderleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkileri ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Andersson ile görüşmesinde, "İsveç'in terör örgütlerine yönelik siyasi, finansal ve silah desteğinin son bulması gerektiğini" vurguladı.

Barış Pınarı Harekatı sonrasında savunma sanayii alanında İsveç'in Türkiye'ye uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, İsveç'in PKK ve örgütün Suriye ile Irak'taki uzantıları bakımından Türkiye'nin kaygılarını paylaşan somut adımlar atmasını beklediklerini belirtti.

İsveç ve Finlandiya'nın başbakanları NATO'ya katılım sürecinin başlatılacağını açıklamıştı Fotoğraf: Carl-Olof Zimmerman/Jakub Porzycki/NurPhoto/TT/picture alliance

Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüşme

Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu ele alındı. Niinistö, görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "NATO müttefikleri olarak Finlandiya ile Türkiye'nin birbirlerinin güvenliğini teminat altına alacağını ve ilişkilerimizin bu şekilde daha da güçleneceğini belirttim" dedi.

Niinistö, Finlandiya'nın terörizmin her türlüsünü kınadığını ve yakın diyaloğun devam edeceğini ifade etti.

Erdoğan Stoltenberg ile de görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan görüşmede Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını samimi şekilde desteklediğini, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik talebine ilişkin meselenin ise bu iki ülkenin Türkiye'nin hayati milli güvenlik menfaatleriyle ilgili tutumları olduğunu ifade etti.

Açıklamaya göre Erdoğan iki ülkenin terörizmle mücadele başta olmak üzere, temel meselelerde Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece, bu ülkelerin NATO üyeliklerine olumlu yaklaşmayacaklarını belirtti.

Türkiye, NATO'ya üye olmak istediklerini açıklayan İsveç ile Finlandiya'nın üyeliğine olumsuz yaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin anlaşmazlığın aşılması için Türkiye'ye heyet göndermek istemesi ile ilgili olarak, "Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" demişti.

NATO'ya yeni üye kabulü için ittifakın 30 üyesinin de onayı gerekiyor.

Erdoğan, Türkiye'nin tutumu ile ilgili olarak "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya'yla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz" ifadesini kullanırken Türkiye'nin bu yaklaşımına gerekçe olarak söz konusu ülkelerin PKK ve DHKP-C gibi örgütler konusundaki tutumunu göstermişti.

Reuters,DW/BÖ,EC