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İsveç Demokratları ikinci büyük parti konumuna geldiFotoğraf: Stefan Jerrevång/TT NEWS AGENCY/picture alliance
Politika

İsveç seçimlerinde sağ partiler az farkla önde

1 saat önce

İsveç'te Pazar günü yapılan seçimlerde sağ partilerin az farkla önde olduğu bildiriliyor. Seçim sonuçları sosyal demokratların sekiz yıldır devam eden iktidarından sonra yeni bir hükümete işaret ediyor.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87sve%C3%A7-se%C3%A7imlerinde-sa%C4%9F-partiler-az-farkla-%C3%B6nde/a-63088854

İsveç'te Pazar günü yapılan seçimlerin ardından oyların yüzde 93'ü sayıldı. Pazartesi sabahı durum, muhalefetteki sağ blok İsveç Demokratları, Hristiyan Demokratlar ve Liberallerin 349 sandalyeli parlamentoda sandalyelerin 176'sını alacağını gösterirken, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti öncülüğündeki merkez sol blokun ise 173 sandalyeye ulaşacağına işaret ediyor.

Sol blokun başını çeken Sosyal Demokrat Parti'nin oyları yüzde 30,5 düzeyinde, sağ parti İsveç Demokratları'nın yüzde 20,7, Ilımlı Muhafazakar Parti'nin ise yüzde 19 düzeyinde seyrediyor. Diğer iki sağ parti Hristiyan Demokratlar ve Liberaller de bu partilerin ardından geliyor.

Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson'un sağ blokun başbakan adayı olması bekleniyor. Kristersson destekçilerine "Sonuçların ne olacağını bilmiyoruz ancak İsveç için yeni, sağlam ve güçlü bir hükümet kurmaya hazırım" dedi.

Yurt dışında kullanılan ve postayla gönderilen oylarının henüz sayılmamış olması ve iki blok arasındaki farkın çok az olması nedeniyle, sonuçlar hala değişim gösterebilir.

Schweden Wahlen | Magdalena Andersson
Sosyal Demokrat Partili Başbakan Magdalena Andersson Fotoğraf: Jonas Ekstromer/TT/REUTERS

Sosyal Demokrat Partili Başbakan Magdalena Andersson seçim gecesi yenilgiyi kabul etmedi ve sonuçların birbirine çok yakın olduğunu söyledi.

Seçim otoritesi sonuçların en erken Çarşamba günü hazır olacağını açıkladı.

Kristersson, Hıristiyan Demokratlar ve muhtemelen Liberaller ile hükümeti kurmaya çalışacağını söyledi. Kristersson parlamentoda İsveç Demokratlarının desteğine güveniyor. Ancak İsveç Demokratları lideri Jimmie Akesson "Şu an iktidarda bir değişim olacağı görünüyor. Bizim amacımız hükümette yer almak. 12 yıl önce parlamentoya girdik, o zaman oy oranımız yüzde 5,7 idi, bugün yüzde 20,7" dedi.

Schweden Wahlen | Ulf Kristersson
Ulf KristerssonFotoğraf: Fredrik Sandberg/TT/picture alliance

Sosyal Demokratlar ülkede 2014 yılından bu yana iktidarda ve 1930'lardan bu yana siyasal hayatı şekillendiriyor.

İsveç'te seçim kampanyasına, artan çete saldırıları, göç ve entegrasyon konuları da dahil olmak üzere sağ seçmenlere ve özellikle de aşırı sağa yakın konular damgasını vurdu.

Sağ popülist İsveç Demokratları Neo-Nazi kökenli bir parti olarak biliniyor. Lideri Jimmie Akesson parti lideri olarak geçirdiği 17 yılda "İsveç'i İsveçli Tut" olarak bilinen ve sık sık şiddete başvuran bir Neo-Nazi hareketini logosu çiçek olan milliyetçi bir partiye dönüştürdü.

Reuters, AFP / SSB, TY

 

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