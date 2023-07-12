İsveç protokolleri ne zaman onaylanacak?

NATO'nun Vilnius zirvesinde İsveç'in ittifaka katılımını onaylayan Türkiye'nin ilgili protokolleri Meclis'e yakın zamanda sevk etmesi beklenirken, bu protokollerin ne zaman onaylanacağı ise henüz net değil.

DW Türkçe'nin TBMM'deki farklı partilerin grup yönetimlerinden edindiği bilgiye göre her ne kadar meclisin ay sonuna kadar çalışması için süre alınsa da, bu hafta kapanması ve tatile girmesi gündemde.

Planlamalara göre Meclis genel kurulunun yaz tatiline girmeden önce son olarak ek bütçeyi geçirmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in katılım protokollerini TBMM Başkanlığı'na sevk etmesinin bu hafta içinde olabileceği konuşulurken, protokollerin onay süreci için ise henüz tam bir netlik bulunmuyor.

Katılım protokollerinin diğer yasalar ya da uluslararası anlaşmalarda olduğu gibi önce ilgili komisyona, yani bu durum için Dışişleri Komisyonu'na gelmesi gerekiyor. Protokol komisyonda kabul edilmesinin ardından genel kurul gündemine alınabiliyor.

Meclis kulislerinde katılım protokolünün 4 maddelik kısa bir metin olduğuna dikkat çekilirken, bu nedenle iktidarın istemesi durumunda sevk edilmesinin ardından Meclis'teki sürecin hızlı ilerletilebileceği ancak bu aşamada bu konuda bir netlik bulunmadığı belirtiliyor.

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