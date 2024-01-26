İsveç protokolü: Türkiye'deki onay süreci tamamlandı

İsveç'in NATO'ya katılmasına onay veren protokol, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin onay sürecini tamamladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen İsveç protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamıştır" denildi.

Ardından da protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tüm bu gelişmelerin ardından Türkiye İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin onay sürecini tamamlamış oldu. Türkiye'nin bu onaya ilişkin resmi belgeyi Washington'a iletmesi gerekiyor.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'deki onay sürecinin tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını" belirtti. Kristersson, "Böylece İsveç'in NATO üyeliği yolunda önemli bir kilometre taşı daha aşıldı" diye ekledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de X hesabından yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin karar alma süreci tamamlandı. Türkiye şimdi belgeyi Washington'a teslim etmeli. Bunun ardından İsveç'in üye olabilmesi için geriye yalnızca Macaristan'ın onayı kalıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'den açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Erdoğan'ın imzasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Blinken, "Washington'da resmi onay belgesini teslim almayı ve İsveç'i 32'inci Müttefik olarak karşılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. İsveç ve İttifak birlikte daha güçlüdür" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake dün yaptığı açıklamada, resmi onay belgesi Ankara'dan Washington'a ulaşır ulaşmaz ABD Dışişleri Bakanlığının da F-16'ların Türkiye'ye satışı için Kongre'ye resmi bildirimde bulunacağını ifade etmişti.

İsveç'in NATO üyeliğine Ankara tarafından 1,5 yılı aşkın süredir koyulan engel, F-16'ların Türkiye'ye satış sürecini de etkiliyordu. ABD'li Kongre üyeleri, F-16 satışı konusunda karar vermek için Ankara'nın İsveç'in NATO üyeliği konusundaki tutumunu beklediklerini ifade ediyordu.

Gözler Macaristan'da

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından daha önce hiçbir askeri ittifaka dâhil olmayan İsveç ile komşusu Finlandiya Mayıs 2022'de NATO üyeliği için başvuruda bulunmuştu. Bu iki ülkenin NATO üyeliğine uzun süre itiraz eden Türkiye, daha sonra Finlandiya'nın üyeliğine yeşil ışık yakmıştı. Bunun üzerine Finlandiya Nisan 2023'te NATO'ya katılabilmişti.

Türkiye Salı günü İsveç'in NATO üyeliğine onay veren protokolü de meclisten geçirdi. Başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinin aylardır beklediği bu gelişmenin ardından İsveç'in üyeliğine meclis onayı vermeyen tek NATO üyesi olarak Macaristan kaldı. İsveç'in NATO'ya katılabilmesi için ittifak üyelerinin tamamının buna onay vermesi gerekiyor.

Ancak Macaristan Meclis Başkanı Laszlo Kover dün yaptığı açıklamada İsveç'le ilgili protokolü onaylama konusunda aceleleri olmadığını söyledi.

DW/CÖ,HT

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