  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Aşırı sıcaklar
NATO - Türkiye İlişkileri
Türkiye ekonomisi
Politikaİsveç

İsveç polisinden bu kez de Tevrat yakmaya izin

16 dakika önce

İsveç polisi, bu kez de Tevrat yakılmasını içeren bir protesto gösterisine izin verdi. İsrail Cumhurbaşkanı eyleme izin verilmesini kınadı.

https://p.dw.com/p/4TvN9
İsveç polisi
İsveç polisiFotoğraf: Stefan Jerrevång/TT NEWS AGENCY/picture alliance

Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerine izin verdiği için tepki çeken İsveç polisi bu kez de Tevrat ve İncil yakılmasını içeren bir protesto eylemine izin verdi. Gösterinin Cumartesi günü başkent Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde Türkiye saati ile saat 14'te düzenlenmesi planlanıyor. Eylemin başvurusunu yapan kişi, bu gösteriyle Kur'an-ı Kerim yakılmasına bir yanıt vermek istediğini ifade etti. Gösteriye toplam 3 kişinin katılması bekleniyor.

Stockholm'de Salvan Momika'nın Kur'an yakma eylemi (28 Haziran 2023)
Stockholm'de Salvan Momika'nın Kur'an yakma eylemi (28 Haziran 2023)Fotoğraf: Stefan Jerrevång/TT NEWS AGENCY/picture alliance

İsveç polisi: İzni gösteriye veriyoruz

Stockholm polisi, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada verilen iznin İsveç yasaları uyarınca kamusal alanda toplanmaya olduğunu, bu toplanmalar sırasındaki fiillere yönelik olmadığını vurguladı. Stockholm polisi basın sözcüsü Carina Skagerlind "Polis, çeşitli dini metinlerin yakılması için izin vermez, polis halka açık bir toplantı düzenlenmesi ve bir görüşün ifade edilmesi için izin verir" diye konuştu. Skagerlind bunun önemli bir ayrım olduğunu vurguladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog
İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak HerzogFotoğraf: Virginia Mayo/AP PHoto/picture alliance

İsrail Cumhurbaşkanı'ndan kınama

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog konuyla ilgili açıklamasında "İsveç'te kutsal kitapların yakılmasına izin verilmesini kesin bir dille kınıyorum" dedi. Herzog "Tüm dünyadaki Müslümanlar için kutsal olan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadım ve şimdi de Yahudi halkının ebedi kitabı olan Yahudi İncili'ni aynı akıbetin bekliyor olmasından çok üzgünüm" diye konuştu.

Dünya Siyonist Örgütü Başkanı Yakov Hagoel de eyleme izin verilmesinin "ifade özgürlüğü değil, antisemitizm olduğunu" savundu.

İsveç'te Haziran ayında Iraklı bir sığınmacı olan Salvan Momika, Kur'an yakmıştı. Stockholm polisinin eyleme izin vermesi tüm dünyadan tepki çekmişti. Eylemi bir caminin yakınında gerçekleştirmesi nedeniyle Momika hakkında eylem sonrasında "(halkı) bir etnik gruba karşı (kin ve düşmanlığa) kışkırtma" suçu işlediği şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı.

AP, AFP / EC, BK

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

İsveç polisi

İsveç polisinden bu kez de Tevrat yakmaya izin

Politika16 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Hatay Milletvekili olarak seçilen Can Atalay yemin ederek görevine başlayamamıştı

Can Atalay'ın avukatları Yargıtay'ın kararına itiraz edecek

Can Atalay'ın avukatları Yargıtay'ın kararına itiraz edecek

Hukuk ve Adalet6 dakika önce
İtalya'nın başkenti Roma'daki tarihi Pantheon yapısı önündeki pınarda serinlemeye çalışan insanlar

Aşırı sıcak hava dalgası: Ne yapmalı?

Aşırı sıcak hava dalgası: Ne yapmalı?

İklim5 saat önce
Türkei Dorf Menzil Mitglieder der radikal-islamischen Sekte Menzil

Menzil Köyü: İbadet, ticaret, turizm

Menzil Köyü: İbadet, ticaret, turizm

Politika13 Temmuz 2023

Dijital ağlarda geçen süre mercek altında

Dijital ağlarda geçen süre mercek altında

Dijital Dünya13 Temmuz 2023
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson

İsveç'in üyeliği NATO'ya ne kazandıracak?

İsveç'in üyeliği NATO'ya ne kazandıracak?

Politika13 Temmuz 2023
Nato-Gipfel in Litauen

Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönem mi?

Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönem mi?

Politika13 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön