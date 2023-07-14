İsveç polisinden bu kez de Tevrat ve İncil yakmaya izin

İsveç polisi, bu kez de Tevrat ve İncil yakılmasını içeren bir protesto gösterisine izin verdi. İsrail Cumhurbaşkanı eyleme izin verilmesini kınadı.

Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerine izin verdiği için tepki çeken İsveç polisi bu kez de Tevrat ve İncil yakılmasını içeren bir protesto eylemine izin verdi. Gösterinin Cumartesi günü başkent Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde Türkiye saati ile saat 14'te düzenlenmesi planlanıyor. Eylemin başvurusunu yapan kişi, bu gösteriyle Kur'an-ı Kerim yakılmasına bir yanıt vermek istediğini ifade etti. Gösteriye toplam 3 kişinin katılması bekleniyor.

Stockholm'de Salvan Momika'nın Kur'an yakma eylemi (28 Haziran 2023) Fotoğraf: Stefan Jerrevång/TT NEWS AGENCY/picture alliance

İsveç polisi: İzni gösteriye veriyoruz

Stockholm polisi, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada verilen iznin İsveç yasaları uyarınca kamusal alanda toplanmaya olduğunu, bu toplanmalar sırasındaki fiillere yönelik olmadığını vurguladı. Stockholm polisi basın sözcüsü Carina Skagerlind "Polis, çeşitli dini metinlerin yakılması için izin vermez, polis halka açık bir toplantı düzenlenmesi ve bir görüşün ifade edilmesi için izin verir" diye konuştu. Skagerlind bunun önemli bir ayrım olduğunu vurguladı.

İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog Fotoğraf: Virginia Mayo/AP PHoto/picture alliance

İsrail Cumhurbaşkanı'ndan kınama

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog konuyla ilgili açıklamasında "İsveç'te kutsal kitapların yakılmasına izin verilmesini kesin bir dille kınıyorum" dedi. Herzog "Tüm dünyadaki Müslümanlar için kutsal olan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadım ve şimdi de Yahudi halkının ebedi kitabı olan Yahudi İncili'ni aynı akıbetin bekliyor olmasından çok üzgünüm" diye konuştu.

Dünya Siyonist Örgütü Başkanı Yakov Hagoel de eyleme izin verilmesinin "ifade özgürlüğü değil, antisemitizm olduğunu" savundu.

İsveç'te Haziran ayında Iraklı bir sığınmacı olan Salvan Momika, Kur'an yakmıştı. Stockholm polisinin eyleme izin vermesi tüm dünyadan tepki çekmişti. Eylemi bir caminin yakınında gerçekleştirmesi nedeniyle Momika hakkında eylem sonrasında "(halkı) bir etnik gruba karşı (kin ve düşmanlığa) kışkırtma" suçu işlediği şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı.

AP, AFP / EC, BK