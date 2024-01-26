İsveç onayı sonrası Kanada Türkiye'ye ambargoyu kaldırıyor

Reuters haber ajansı, Kanada ile Türkiye'nin, ambargolu askeri ekipman ihracatının yeniden başlatılması için anlaştığını duyurdu. Türkiye'nin buna karşılık şeffaflık taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.

Kanada'nın, Türk Bayraktar TB2 SİHA'larında kullanılan optik sistemlerin ihracatına 2020'de koyduğu ambargoyu kaldırmaya hazırlandığı bildirildi.

Reuters haber ajansının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, Türkiye ile Kanada arasında aylar süren görüşmelerin ardından Ocak ayında bir anlaşmaya varıldığı, anlaşmanın Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay sürecini tamamlaması sonrasında yürürlüğe girmesi konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

TBMM'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan protokole ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını dün imzalamış ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Türkiye'nin onay prosedürünün resmi olarak tamamlanması için kabul bildirim mektubunun, 1949'da NATO'nun kuruluş antlaşmasına ev sahipliği yapan ve Washington Antlaşması olarak da anılan bu belgeyi elinde bulunduran ABD'ye iletilmesi gerekiyor. Bunun da Cuma günü içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

"Türkiye şeffaflık taahhüt etti"

Türkiye ile Kanada arasında varılan anlaşma çerçevesinde, Türkiye'nin Kanada'dan ithal edilen parçaların nerede kullanıldığına dair daha şeffaf bir süreç izlemesi karşılığında ihracata yeniden başlanması planlanıyor. Reuters'a konuşan kaynaklardan biri, anlaşma çerçevesinde Ankara'nın Kanada yapımı ekipmanın son kullanıcıları konusunda Ottawa'ya bilgi vermeyi taahhüt ettiğini, bunun özellikle de ihracatın NATO dışındaki ülkelere gerçekleşmesi durumunda geçerli olduğunu kaydetti.

Bilgilendirme sürecinin Bayraktar TB2'lerde kullanılan Kanada yapımı sensörlerin yanı sıra hem askerî hem sivil alanda kullanılabilen çifte kullanımlı ürünler ve silah alanındaki ihracatı kapsayacağı bildirildi.

Kanadalı sözcüden "NATO" vurgusu

Kanada Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Charlotte MacLeod, Reuters'a yaptığı açıklamada ihracat kontrollerinin devam etmekte olduğunu, ancak Türkiye'nin NATO üyesi statüsü nedeniyle konuyu çözmeyi hedeflediklerini belirtti. MacLeod, "Kanada ve Türkiye, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizde samimi istişarelere devam etmektedir" dedi.

Kanada, Bayraktar TB2 SİHA'larına monte edilen optik sistemlerin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ savaşında kullanıldığının tespit edilmesi üzerine 2020 yılında Türkiye'ye ihracatı askıya almıştı. Ottawa yönetimi, ambargoyu kaldırmak üzere yürütülen görüşmelerden 2022 yılında Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecini engellemesi üzerine çekilmiş, ancak Türkiye'nin geçen yıl Temmuz ayındaki NATO zirvesinde Finlandiya'nın üyeliğine yeşil ışık yakması üzerine görüşmeler yeniden başlamıştı.

Kanada'nın ambargosu sonrasında ASELSAN, Kanadalı Wescam şirketinin ürettiği MX-15D elektro-optik sistemlerinin yerini alacak yerli sistem geliştirme faaliyetlerine hız vermişti.

Haberde Türkiye Dışişleri Bakanlığından Reuters'ın görüş talebine yanıt gelmediği bildirilirken Kanada Dışişleri Bakan Yardımcısı Muavini Cindy Termorshuizen'ın Salı günü Ankara'da görüşmelerde bulunduğuna işaret edildi.

rtr/BK,TY

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