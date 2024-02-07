İsveç Kuzey Akım sabotaj soruşturmasını kapattı

İsveç'te, Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarındaki patlamalara ilişkin soruşturmayı yürüten Savcılık, dosyanın kapatıldığını ve toplanan delillerin Alman makamlarına teslim edildiğini duyurdu.

Savcı Mats Ljungqvist bugün yaptığı açıklamada kapsamlı bir soruşturma yürüttüklerini ancak uluslararası sularda meydana gelen saldırıda, İsveç'in ya da İsveç vatandaşlarının rol oynadıklarına dair herhangi bir bulguya rastlamadıklarını kaydetti. Ljungqvist, bu nedenle "İsveç yargı yetkisinin geçerli olmadığı" sonucuna vardıklarını söyleyerek soruşturmanın kapatılacağını belirtti.

Kuzey Akım'daki patlamalar sonrasında İsveç, Danimarka ve Almanya ayrı soruşturmalar başlatmıştı. Ancak üç ülke savcılık makamları aynı zamanda adli iş birliğine gitmişlerdi. İsveç savcılık makamı, delil olarak kullanılabilecek materyallerin bu yasal iş birliği çerçevesinde Alman makamlarına teslim edilebildiğine dikkat çekti.

Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarında gelen patlamalar atmosfere büyük miktarda metan gazı salınımına yol açmıştı Fotoğraf: Swedish Coast Guard/AP/dpa/picture alliance

Ancak savcı Ljungqvist, Almanya’daki soruşturmanın devam ettiğine, uluslararası iş birliğinde geçerli olan gizlilik nedeniyle de yürütülen iş birliği hakkında daha fazla bilgi paylaşamayacağını vurguladı. Savcı, "Bu nedenle İsveç soruşturmasının sonuçları hakkında daha fazla yorum yapamayacağım ya da İsveç soruşturmasındaki herhangi bir şüpheli kişi hakkında değerlendirme paylaşamayacağım" ifadelerini kullandı.

Kremlin'de dikkatler Almanya'ya çevrildi

İsveç'in soruşturmayı kapatma kararı sonrasında Moskova'dan bir açıklama geldi.

"Elbette şimdi, bu terör saldırısıyla ilgili olarak çok şey kaybetmiş bir ülke olan Almanya'nın buna nasıl tepki vereceğini görmemiz gerekiyor" diyen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın Almanya’nın patlamalara ilişkin soruşturmasını yakından izleyeceklerini vurguladı.

Peskov, "Alman makamlarının bu soruşturma konusunda ne kadar titiz davranacaklarını görmek ilginç olacak" dedi.

Dimitri Peskov Fotoğraf: Shamil Zhumatov/AFP/Getty Images

Eylül 2022'de, Rus doğal gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan milyarlarca dolarlık Kuzey Akım boru hatlarında patlamalar meydana gelmişti. İsveç ve Danimarka ekonomik bölgeleri açıklarında meydana gelen patlamalar, atmosfere büyük miktarda metan gazı salınımına yol açmış, sismik ölçümler, patlamaların sızıntılar keşfedilmeden kısa bir süre önce gerçekleştiğini ortaya koymuştu.

Danimarka polisi boru hatlarındaki sızıntıların "şiddetli patlamalar" sonucunda meydana geldiğini, İsveç makamları da incelemeler sonucunda sahada "sabotajı" teyit eden "patlayıcı izlerine" rastlandığını duyurmuştu.

Rusya ABD'yi suçlamıştı

Kremlin, Rusya'yı kârlı Avrupa pazarından koparan patlamalardan ABD, İngiltere ve Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer bazı Rus yetkililer, arkasında ABD'nin olduğunu öne sürdükleri patlamaları "terör saldırısı" olarak nitelendirmişti. ABD ve suçlamaların hedefindeki diğer ülkeler ise iddiaları reddetmişti.

Mart 2023'te Alman basınında sabotajı Ukrayna yanlısı bir grubun, Almanya'nın Rostock limanından yola çıkarak gerçekleştirdiği yönünde haberler yer aldı. Ukrayna, saldırı emrini vermiş olabileceği iddialarını reddederken, Alman yetkililer iddialar karşısında temkinli olduklarını dile getirdiler.

Danimarka ve Almanya'da devam eden soruşturmalarda kesin kanıtlara ulaşılamaması halinde, en büyük çaplı altyapı sabotaj eylemi olarak tanımlanan Kuzey Akım saldırılarında gizem çözülmemiş olarak kalacak.

AP,Reuters / DA,ET

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