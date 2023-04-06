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Fotoğraf: HENRIK ISAKSSON/IBL/IBL/picture alliance
Politikaİsveç

İsveç: Kur'an yakma yasağını kaldıran karar temyize gidiyor

41 dakika önce

Ocak ayında Türkiye ile yaşanan krizin ardından Şubat'taki Kur'an yakma eylemini yasaklayan İsveç polisi, yasağı iptal eden mahkeme kararını temyize taşıyor.

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İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'den onay beklediği bir süreçte, Kur'an yakma  eylemleriyle ilgili hukuki karmaşa sürüyor.

Ocak ayında Danimarka ve İsveç vatandaşlıklarına sahip aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Stockholm'deki Türk Büyükelçiliği yakınında Kur'an yakma eylemi gerçekleştirmesi Türkiye ile diplomatik krize yol açmış, Ankara İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili yürütülen müzakereleri askıya almıştı. Ocak ayındaki eyleme izin veren polis, Şubat ayında planlanan benzer iki eylemi ise güvenlik gerekçesiyle yasaklamıştı.

Stockholm İdare Mahkemesinin Salı günü polis yasağını iptal eden kararı tartışmaları yeniden alevlendirdi. İdare Mahkemesi, polisin yasağa gerekçe gösterdiği "güvenlik endişelerinin" gösteri özgürlüğünü kısıtlamaya yeterli olmadığına hükmetti.

Bunun üzerine Perşembe günü açıklama yapan İsveç Emniyet Teşkilatı, yasağı iptal eden mahkeme kararını temyize götüreceğini bildirdi. Açıklamada, "Emniyet Teşkilatı konunun özünün önemli olduğuna ve bu nedenle bir üst mahkeme tarafından ele alınmasının acil önem taşıdığına inanmaktadır" ifadesine yer verildi. Polis, mahkeme kararına yapılan itirazın 25 Nisan'a kadar sonuçlandırılmasını talep etti.

AFP/BK,BÖ

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