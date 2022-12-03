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Sembol fotoğrafFotoğraf: imago/Future Image
Politikaİsveç

İsveç Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti

1 saat önce

İsveç, PKK/KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti.

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Anadolu Ajansı'nın haberine göre İsveç, PKK/KCK üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Mahmut Tat'ı Türkiye'ye iade etti.

Habere göre Tat, hakkında verilen hapis cezası nedeniyle 2015 yılında İsveç'e giderek iltica talebinde bulundu ancak İsveç makamlarından ret yanıtı aldı.

Gazete Duvar'ın haberinde, İsveç'te 22 Kasım tarihinde polis tarafından gözaltına alınan Tat'ın, Mölndal'daki gözetim merkezine götürüldüğü ve Perşembe günü yakınlarına haber verilmeden, önce Märsta'daki gözetim merkezine nakledildiği, daha sonra uçakla Türkiye'ye sınır dışı edildiği aktarıldı.

Mahmut Tat'ı taşıyan ve başkent Stockholm'dan havalanan uçağın akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indiği belirtiliyor. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürülen Tat'ın geceyi burada geçirdikten sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçen İsveç ve Finlandiya, Mayıs ayında NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Finlandiya ve İsveç'in üye olabilmesi için NATO'ya üye 30 ülkenin onayı gerekiyor. Türkiye ve Macaristan, iki ülkenin üyeliğine henüz meclis onayı vermemiş olan son iki ülke.

İspanya'nın başkenti Madrid'te imzalanan üçlü memorandum, İsveç ve Finlandiya'nın başta PKK olmak üzere "terör örgütleriyle mücadelede daha somut adımlar atması ve Ankara'ya yönelik silah ambargolarını kaldırması karşılığında" Türkiye'nin de bu iki ülkenin NATO üyeliklerini veto etmemesini öngörüyor. Ankara'nın İsveç'ten talepleri arasında "terör" suçlularının Türkiye'ye iadesi de bulunuyor. İsveç Türkiye'nin şartları arasında yer alan anayasa değişikliğini Kasım ayı ortasında kabul etmişti.

 

DW / EC,ET

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