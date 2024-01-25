İsveç Başbakanı'ndan Orban'a Brüksel'de görüşme teklifi

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Macaristan lideri Orban'a ülkesinin NATO üyelik süreciyle ilgili olarak önümüzdeki hafta Brüksel'de görüşmeyi teklif etti.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyeliğine meclis onayı vermeyen tek ülke konumundaki Macaristan'a yeni bir teklifte bulundu.

Kristersson, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a gönderdiği mektupta, önümüzdeki hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir görüşme yapmayı ve bu buluşmada İsveç'in NATO üyelik sürecini ele almayı önerdi.

Önceki gün kendisini bu konuda görüşmek için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye davet eden Orban'ın bu teklifini de kabul eden İsveç Başbakanı, her iki taraf için de "uygun" olacak bir zamanda bu görüşmeyi gerçekleştirebileceklerini iletti.

Kristersson, mektubunda "Ülkelerimiz arasında daha yoğun bir diyaloğun faydalı olacağı konusunda size katılıyorum" dedi.

Türkiye Salı günü meclis onayı verdi

Rusya'nın Ukrayna'ı işgalinin ardından, daha önce hiçbir askeri ittifaka dâhil olmayan İsveç ile komşusu Finlandiya Mayıs 2022'de NATO üyeliği için başvuruda bulunmuştu. Bu iki ülkenin NATO üyeliğine uzun süre itiraz eden Türkiye, daha sonra Finlandiya'nın üyeliğine yeşil ışık yakmıştı. Bunun üzerine Finlandiya Nisan 2023'te NATO'ya katılabilmişti.

Türkiye Salı günü İsveç'in NATO üyeliğine onay veren protokolü de meclisten geçirdi. Başta ABD olmak üzere NATO ülkelerinin aylardır beklediği bu gelişmenin ardından İsveç'in üyeliğine meclis onayı vermeyen tek NATO üyesi olarak Macaristan kaldı.İsveç'in NATO'ya katılabilmesi için ittifak üyelerinin tamamının buna onay vermesi gerekiyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Fotoğraf: Omar Havana/AP/picture alliance

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in üyeliğine yönelik protokolün TBMM'den geçmesinin ardından aynı adımı Macaristan'dan da beklediğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakın ilişkilere sahip olan Orban, dün yaptığı açıklamada, Macar milletvekillerini İsveç'in adaylığına ilişkin protokolü bir an önce onaylamaya çağırmıştı.

Meclis Başkanı: Acelemiz yok

Macar parlamentosu şu an tatilde. Ancak muhalefetteki Sosyalist parti geçen hafta İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanabilmesi için bir olağanüstü oturum gerçekleştirilmesi için talepte bulunacağını duyurmuştu.

Parlamento Başkanı Laszlo Kover ise bugün yaptığı açıklamada İsveç'le ilgili protokolü onaylama konusunda aceleleri olmadığını söyledi.

Daha önce defaatle Macar hükümetinin İsveç'in üyeliğini desteklediği yönünde mesaj veren Orban, önceki gün sürpriz bir şekilde Kristersson'u "İsveç'in NATO'ya katılımını şahsen müzakere etmek" üzere Budapeşte'ye davet etti. Bu davete tepki gösteren İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise Macaristan'ın 2022 yazında düzenlenen NATO zirvesinde İsveç'in NATO'ya katılması için yapılan resmi daveti diğer tüm ülkeler gibi desteklediğine dikkat çekerken "Bu nedenle bugün müzakere etmek için bir neden göremiyorum" demişti.

Brüksel'deki diplomatlar Orban'ın bu manevrasını, AB ortağı İsveç'in Macaristan'a yönelik eleştirilerine bir yanıt olarak görüyor. AB, hukukun üstünlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle Budapeşte'ye yapılan milyarlarca dolarlık yardımı dondurmuş, Orban da Avrupa'nın Ukrayna'ya yapmayı planladığı milyarlarca dolarlık yardımı engellemişti.

DW,Reuters/CÖ,TY

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